Localizan a cubano que estaba en paradero desconocido en Guantánamo

Jorge Luis Salfrán, un cubano de 64 años que escapó de un asilo de ancianos donde estaba interno en la ciudad de Guantánamo, ya retornó a la institución, según informó en redes sociales el periodista Miguel Reyes Mendoza, quien previamente había pedido ayuda para su localización.

El comunicador indicó que, según el testimonio del doctor Marcos Mustelier, Salfrán se encontraba en casa de unos familiares en un pueblo de la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba.

Captura de Facebook/Miguel Noticias

Jorge Luis Salfrán había escapado del hogar de ancianos San José desde finales de julio.

Al pedir colaboración ciudadana para localizarlo, el doctor Mustelier había indicado que el anciano era fuerte y que, aunque es paciente alcohólico, está en su sano juicio y no padece de ninguna enfermedad.

Según explicó el médico, antes de fugarse Salfrán había alegado "que no quería seguir estando ahí", pero que si los familiares no lo recogen, la institución no puede darle la baja.

Finalmente el cubano se fugó el día antes de su cumpleaños del asilo, que se encuentra en el km 2½ de la carretera Caimanera.

Los reportes de desapariciones de cubanos son cada vez más frecuentes en los últimos meses, así como la publicación de peticiones de ayuda en redes sociales para obtener información, ello en medio de un contexto de creciente violencia en el país.