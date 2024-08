"Con mucho, con poco, siempre bella": Llueven otra vez los elogios a La Dura 

No importa que opte por el glamour y la elegancia o por la sencillez y la naturalidad, La Dura siempre se gana los elogios de sus seguidores en Instagram.

Esta vez la pareja de Jacob Forever no se decantó por un look de escándalo de esos que no dejan mucho a la imaginación, sino por un outfit sencillo y de muy buen gusto.

Un vestido blanco, corto, pero sin mostrar demasiado, y con unos detalles en forma de vuelos fue la prenda escogida por la influencer cubana para flechar a sus followers.

“Con mucho, con poco, siempre bella”; “Todo lo que se ponga le queda tan perfecto”; “La que es DURA, porque el que tiene luz brilla sin esfuerzo”; “Belleza de mujer bendiciones”; “Toda una diosa como siempre”; “Tú sabes qué es lo que más admiro de ti, tu personalidad. Que te enfocas en lo que realmente vale la pena y dejas atrás todo aquello que no importa”; “Sin duda llevas el nombre bien puesto, La Dura, y el que no quiera verlo es porque te tiene envidia porque tú solita brillas”, fueron solo algunos de los más de 200 comentarios que desencadenaron sus fotos en Instagram.

En una publicación anterior había dado rienda suelta a esa elegancia de la que presume en muchas ocasiones y que se ha vuelto también un ejemplo a seguir cuando de moda se trata.