¿Cuánto cuesta un crucero en Estados Unidos saliendo de Miami?: Youtuber española cuenta su experiencia

La creadora de contenido NuryCalvo compartió un video en TikTok donde desglosó los costos de su reciente crucero saliendo desde Miami, Estados Unidos.

En el video, tanto Nury -como su pareja de voz en of- mencionó que el crucero incluyó destinos como Aruba, Curazao, La Romana en República Dominicana, Dominicus y Amber Cove.

En su post, compartido este martes tanto en TikTok como en Instagram, @nurycalvosn destacó varios puntos sobre los gastos del viaje. Primero, mencionó que contrataron internet de alta velocidad por $340 debido a que tanto ella como su compañero, Sebas, trabajan en redes. Además, explicó que el paquete de bebidas "Cheers" costó $1,131 para dos personas en su camarote. Este paquete, sin embargo, estaba limitado a 15 bebidas al día, algo que según ella no vale la pena si no se consume mucho alcohol.

El precio del camarote fue de $4,612.29, y el costo total del crucero para dos adultos y dos niños ascendió a $6,083.

Al final del video, NuryCalvo -que desde finales de 2022 se mudó con su familia a Estados Unidos- preguntó a sus seguidores qué opinaban sobre estos precios.

Las reacciones no se hicieron esperar, llegando a cientos de likes en apenas 30 en las redes.

"¡Vaya precios!"; "Creo que prefiero buscar opciones más económicas"; "Gracias por desglosar los costos, es útil saberlo antes de planificar"; "El paquete de bebidas parece caro, no sé si lo contrataría"; "¿Incluyen comida ilimitada en ese precio?"; "Los destinos suenan increíbles, pero el precio es alto"; "¡Qué ganas de hacer un crucero!"; "Gracias por la información, muy útil"; "Es bueno saberlo, estaba pensando en un crucero para las próximas vacaciones"; "¿Recomiendas alguna otra línea de cruceros?"; "¿Qué tal la experiencia en general?"; "Me parece carisimo. Con ese dinero se iban a al Caribe all inclusive con aereo, wifi y debidas 24x7."; "Dios qué caro. Fui yo con MCS de crucero y con todo lo que decís me costó 1800 euros con los vuelos desde Málaga", se lee entre los mensajes que le están dejando.

¿Y tú qué opinas sobre estos precios? Cuéntanos tu experiencia.