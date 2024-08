Enfermero cubano pudiera pasar tres años en la cárcel por un meme de Díaz-Canel

Un enfermero cubano enfrenta cargos de desacato agravado, según la acusación del gobierno, tras compartir un meme que involucra al presidente Miguel Díaz-Canel.

Aroni Yanko García Valdés, quien fue detenido el pasado 3 de abril, está siendo acusado por las autoridades de “desacato agravado” a la figura del gobernante cubano.

“Lleva más de cuatro meses en la prisión La Pendiente. Fui hasta el bufete para saber acerca de su proceso y la abogada me comunicó que, justo en ese momento, había llegado un correo donde dice que le van a hacer juicio el 19 de agosto”, explicó a Martí Noticias, Yunisley Suárez Rodríguez, la esposa.

El cubano, de 31 años, fue detenido tras acudir a una citación de la policía en la 3ra Unidad de ese órgano en Santa Clara, desde donde fue trasladado a la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado y posteriormente enviado bajo la medida cautelar de prisión provisional a la cárcel "La Pendiente" de la localidad.

El desacato agravado en Cuba es un delito que involucra acciones percibidas como una falta de respeto hacia figuras de autoridad, y puede resultar en sanciones legales severas, que puede ser mayor si el hecho se realiza contra el Presidente, el Vicepresidente del país, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, entre otros.

El fiscal pide para García Valdés la condena más alta prevista para ese delito: tres años de privación de libertad, señala Martí Noticias.

A menos de una semana de la celebración del juicio, aún el detenido desconoce la fecha de este evento. Ni siquiera la abogada, Yordania Figueroa, ha entregado la Petición Fiscal a la familia ni al defendido.

García Valdés es padre de tres hijos, y al momento de su detención laboraba en el policlínico Capitán Roberto Fleites, mejor conocido como Malezas entre los santaclareños.

Su esposa, no ha estado exenta de las amenazas del régimen. “Yo estoy siendo amenazada de que no puedo publicar, no puedo denunciar su situación. Él es el sostén de mi casa”, refirió.

Durante el arresto de su esposo, ella quedó detenida por, aproximadamente, cinco horas y salió con una advertencia de que podría ser procesada penalmente.

“La gente de la Seguridad del Estado tiene una represión horrible aquí en Santa Clara, ¡hasta con la abogada!”, apuntó.

Recientemente, el gobierno cubano anunció para el 12 de agosto el juicio de la joven influencer Sulmira Martínez Pérez, conocida en las redes sociales como Salem, quien fue encarcelada en enero de 2023 por sus publicaciones en Facebook.

Sin embargo, en una práctica que deshonra los acuerdos que entre ellos establecen y que se ha vuelto común en el sistema judicial cubano, suspendieron la sesión hasta el mes de septiembre.

En su caso, el pedido de la Fiscalía es de 10 años y se le acusa de incitar a los cubanos a protestar contra el régimen de Díaz-Canel a través de una serie de publicaciones en Facebook, en las que llamaba a repetir las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021.

También, los opositores José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García fueron enviados a prisión luego de permanecer durante meses arrestados en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, acusados del delito de “propaganda contra el orden constitucional”.