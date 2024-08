"Quedó para chuparse los dedos": Cubana comparte en TikTok su receta de fufú de plátano

La creadora de contenido cubana, Yaema Galguera mostró a sus seguidores en TikTok cómo prepara un delicioso fufú de plátano.

En su reciente publicación, Yaema (@yaemagalguera) compartió con entusiasmo cada paso de su receta, que al llevar plátanos verdes y maduros es "un 10 de 10".

"Ven conmigo dos minutos y te enseño cómo hice este fufú de plátano que quedó para chuparse los dedos", comienza diciendo Yaema en el vídeo, donde explicó que con solo cinco plátanos pudo preparar el plato para cuatro personas.

Esta cubana, quien según la información de su cuenta reside en Carolina del Sur y es CEO y propietaria de Cuban Corner Food, destacó la clave de su receta en la mezcla de mantequilla con ajo que prepara para añadir a los plátanos. "Aquí hay que darle bastante mi amor, porque tú sabes que esto lleva fuerza". Una vez listos los plátanos, los aplasta junto con la mezcla de ajo y mantequilla, agregando un poco más de mantequilla al gusto. El toque final es un sofrito con cebolla.

"Dime tú con qué lo acompañarías, dime si te gustó el video, dime si te gusta el fufú de plátano y déjamelo en los comentarios", invitó al final del vídeo.

Con preguntas, comentarios y sugerencias reaccionaron los seguidores a su receta. "Otra opción es aplastar primero los ajos con la sal y después mezclarlo con la mantequilla"; "10:50 pm y yo viendo esto, me ha dado un hambre!"; "Ya me antojé"; "Qué rico se me antoja", "Niña, qué hambre y qué antojo me ha dado este video", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.