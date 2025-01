Momento en que expulsan a un cubano de una playa en Guardalavaca

Un youtuber cubano identificado en su canal como “Luix Alkimista”, grabó en vivo el momento en que fue expulsado de una playa en Guardalavaca, en la provincia de Holguín.

En las imágenes se escucha que un responsable de seguridad se acerca y le dice, en buena forma, eso sí: “No puedes estar aquí”.

Al ripostarle el creador de contenido que él y su pareja no están usando “tumbonas ni nada”, el custodio (que no está claro si es un policía) le dice: “No se puede dejar bajar a nacionales para acá”.

Al contestarle que no había ningún anuncio ni cartel en la zona que dijera explícitamente eso, el encargado de sacarlo de la playa aclaró que los que tienen “manilla verde tampoco pueden bajar”.

La manilla verde identifica a los huéspedes locales, es decir, que los residentes cubanos que estuvieran hospedados en el hotel, tampoco podían acceder a esa zona, o al menos eso es lo que se infiere de la explicación dada.

“No podemos estamos estar aquí en la playa, esto es exclusivamente para hospedados en el hotel. Este es mi país, mi gente, esta es Cuba”, acotó el joven a sus seguidores poco antes de contar la transmisión.

“Después no quieren que uno se ponga complicado, asere”, concluyó el youtuber, quien no precisó cuál era el hotel.

Los diferentes foros en que ha sido reproducido el video han generado numerosos comentarios, muchos de cubanos indignados que se quejan de que algo así pueda ocurrir todavía en Cuba; otros, en cambio, apuntan que siempre ha ocurrido, y que seguirá ocurriendo mientras los cubanos no planten cara de verdad al régimen.

No es la primera vez en los últimos años que llega a las redes un episodio similar en Guardalavaca.

En marzo del pasado año, dos cubanos que disfrutaban tranquilamente de la playa Guardalavacafueron expulsados por la policía.

En ese caso, el bochornoso hecho fue captado por una joven que compartió la foto en la que se veía a tres oficiales hablando con dos hombres mayores, a la orilla del mar.

"Resulta que ahora no puedes simplemente estar acostado en la arena durmiendo porque hay extranjeros en la playa y no pueden ver las costillas que marcan el hambre que pasas. Desde que llegamos aquí ellos estaban sin molestar a nadie, pero en fin ya los sacaron", describió la testigo.

"Ay, Cuba, cada día eres más de los que pagan por verte, de los que cobran ese dinero y mucho menos de los que nacieron en tus tierras", lamentó.

Discriminación recurrente hacia los cubanos en el ámbito del turismo

Con frecuencia aparecen en redes sociales publicaciones de este tipo, que denuncian la discriminación que sufren los cubanos en su propio país, donde se mantienen políticas degradantes que humillan a los ciudadanos nacionales frente a los extranjeros.

En febrero del pasado año un joven relató la discriminación que sufrió en el hotel Pernik, también en Holguín, cuando quiso entrar para sentarse en una mesa que estuviera cerca de un tomacorriente a trabajar con su laptop.

En otro incidente, el fotógrafo y youtuber Yander Serra denunció que le prohibieron la entrada al hotel Capri, en La Habana, y le indicaron que si quería consumir, tendría que hacerlo después de los clientes extranjeros.

En otro suceso lamentable, un hombre que caminaba por una calle de El Vedado, en La Habana, fue expulsado de la acera donde se encuentra el hotel Grand Aston, perteneciente al consorcio militar GAESA.

"El custodio sabe que con la porquería de salario que nos pagan en Cuba no me da ni para mirar el hotel, pero coño, la acera, aunque no se parezca a ninguna de La Habana, no es del hotel, es de Cuba", subrayó la víctima.

