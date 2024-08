"Aquí no hay nada perdido": Reaparece Otaola y aclara que no se ha cerrado la posibilidad de un recuento de votos

El influencer Alexander Otaola compareció este jueves para explicar a sus seguidores cómo se siente tras el resultado electoral y aclarar que todavía “no hay nada perdido”.

En un extenso video de 50 minutos, partió de agradecer enfáticamente a sus votantes, donantes y a quienes creyeron en que era posible llegar a la alcaldía de Miami-Dade.

“Yo estoy fuerte, con la cabeza en alto. Una elección es ganar o perder. En una elección todo puede ocurrir. Ahora lo que estamos exigiendo en este momento es transparencia. Que podamos ver que perdimos sin ningún tipo de impedimento”, dijo.

El popular presentador dijo que no puede ser complicado que un candidato pida un recuento de votos porque para eso son las elecciones, y que lo principal es salvaguardar la credibilidad del votante en el sistema electoral, que la gente sepa que su voto cuenta, que su voto decide.

“Yo estoy alegando que la encuesta en boca de urna no refleja el resultado final ni por asomo”, dijo sobre sus dudas; y también hizo referencia a algunas personas que participaron y cuyo voto no aparecería registrado en el Departamento de Elecciones.

Negó, por otra parte, que el Departamento de Elecciones haya desestimado un recuento. Dice que la petición oficial todavía no se ha enviado y que hay un plazo de diez días para hacerlo.

Argumentó que lo que se hizo el día de las elecciones fue enviar un correo electrónico al Departamento, correo cuya respuesta sería la que se filtró a la prensa.

Miami Herald citó la respuesta de Vanessa Innocent, asistente de la supervisora adjunta de elecciones, a la campaña del influencer a través de un mensaje que decía que "Los recuentos no se realizan por solicitud".

“Es cierto que la ley dice que para pedir un recuento tiene que haber menos de un punto porcentual en discusión, pero la ley también tiene excepciones y basándonos en esas excepciones estamos tratando de introducir una petición para un recuento de votos. Todo está por ver”, dijo el influencer.

Otaola dice que estará dispuesto a reconocer su derrota cuando se hayan agotado todos los recursos. Igual hizo hincapié en que, aun cuando el resultado no lo convierta en alcalde, no hay derrota porque se ha ganado una estadística.

“Las elecciones se ganan o se pierden y en este caso no hemos perdido nada, en este caso queda sentada una estadística de que 33,000 personas han apostado por un cambio, personas que ahora mismo son oposición”, apuntó.

En su extensa presentación, Otaola no dejó de hacer referencia a los artistas que en las últimas horas se han burlado de él, y dijo que ninguno de ellos dispone de 33,000 seres que aboguen por su plataforma, por su pensamiento, ni por su línea de acción.

“Ustedes están trabajando para mí. Ustedes están en función de no dejar morir un reclamo”, dijo en referencia a quien calificó de "maestro Valdés" (Alexis Valdés) y de quienes se han reído a su costa.

"Ya felicitaré al ganador de la alcaldía cuando tengamos los resultados. No hay apuros, no hay problemas. Todo está dentro del marco de lo posible y dentro del marco legal. Antes de dar por cerradas las elecciones hay que revisar que todo está bien", reiteró; y subrayó varias veces que “no hay nada perdido, nada de qué lamentarse, nada por lo que sentir una derrota ni bajar la cabeza”.

Poco antes de concluir su transmisión -despidiéndose porque se va de vacaciones hasta el 2 de septiembre- dijo que ante todo tiene el derecho de, aplicando la ley, exigir que se cumpla la ley.

“Nosotros estamos comenzando a ser una fuerza política. Esto no es perder. Esto es comenzar un nuevo camino, que les quede claro a lo que me aman y a los que no. Esto comienza ahora. Vamos a hacer escuchar nuestras voces y el descontento que la gente demostró con su voto”, concluyó.

Alexander Otaola, conocido por su postura anticomunista y su apoyo al expresidente Donald Trump, terminó en un distante tercer lugar en las elecciones del martes, obteniendo solo el 12% de los votos, muy por detrás de la actual alcaldesa Daniella Levine Cava, quien aseguró un segundo mandato con más del 58% de los sufragios.