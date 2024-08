¿Carro nuevo o de uso?: Cubana comparte consejos para recién llegados a Estados Unidos

La creadora de contenido cubana kurly_la_peque ha compartido un video en TikTok con útiles consejos para los recién llegados a Estados Unidos, basados en su propia experiencia como inmigrante.

En el video, que ha ganado popularidad rápidamente, la joven cubana que vive en Kentucky advirtió sobre los peligros de involucrarse en negocios multinivel, subrayando que “el perjudicado vas a ser tú”. Además, enfatizó la importancia de aprender sobre el crédito y construir uno propio, ya que es fundamental para adquirir una vivienda en el país.

Otro de los consejos destacados es la necesidad de trabajar para uno mismo y no depender económicamente de otra persona, ya que esto puede dejar a las personas vulnerables en caso de una ruptura.

"Es muy duro depender de tu pareja y el día de mañana terminan y no sabes manejar, no sabes cómo usar tu crédito, no sabes cómo hacer la mayoría de las cosas porque estuviste siempre a la sombra de alguien más, y eso para nada es bueno", ejemplificó @ kurly_la_peque.

Finalmente, la joven cubana -que ha ofrecido consejos también para quienes como ella trabajen en el negocio de housekeeping- abordó la controversia entre comprar un auto nuevo o usado.

En su caso, no duda en recomendar adquirir un vehículo usado y pagarlo en efectivo, para evitar deudas innecesarias que puedan dañar el crédito y obstaculizar el progreso financiero en Estados Unidos. “Este país te da muchísimas oportunidades, pero si te equivocas también te cobra la factura”, sentenció.

El video ha recibido diversas reacciones por parte de sus seguidores. Un usuario comentó que prefería un auto nuevo porque “esos carros viejos se rompen muy rápido”, mientras que otros agradecieron los consejos, como una usuaria que expresó: “Muchas gracias por tus consejos, yo estoy recién llegada”. También hubo comentarios positivos como “Bendiciones amiga” y “Gracias amiga, tus videos me encantan”.

Estos consejos se suman a otras reflexiones que kurly_la_peque ha compartido con los usuarios de la red. En julio pasado, de hecho, había publicado un video similar con cinco recomendaciones para quienes estaban comenzando su vida en Estados Unidos.