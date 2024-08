Cubana comparte consejo para housekeepings en Estados Unidos tras mala experiencia

La usuaria cubana de TikTok kurly_la_peque02, conocida por compartir detalles de su vida diaria y su trabajo en Estados Unidos, publicó un video en el que relató una lamentable experiencia que vivió recientemente en su negocio de limpieza de casas en Kentucky.

En el video, la joven cubana contó que, tras realizar una limpieza en una casa en Louisville, la clienta se negó a pagarle, argumentando que el trabajo no había sido satisfactorio.

Según contó en la red @kurly_la_peque02, la clienta envió fotos mostrando áreas supuestamente mal limpiadas, algo que ella aseguró no era cierto ya que siempre es muy meticulosa en su trabajo.

Sin embargo, reconoció que esa vez no tomó fotos de "antes y después" de la limpieza, lo que le habría servido como respaldo para desmentir las acusaciones.

Tras esta mala experiencia, que catalogó como "un poquito traumática", decidió compartirla para aconsejar a quienes trabajan en el negocio de limpieza de casas que siempre tomaran fotografías tras concluir su trabajo para evitar problemas similares al que había vivido ella.

"Cuídense sus espaldas porque, en fin, es su trabajo", señaló en su testimonio, que ha generado diversas reacciones entre los usuarios de la red. Algunos compartieron experiencias similares, subrayando la importancia de documentar todo el proceso de limpieza. "Yo también hago ese trabajo aquí, pero si son clientes nuevos que no conozco, no me voy sin que me paguen"; "Me pasó también en una casa, pero gracias a Dios yo tenía fotos de antes y después y la dueña me pagó"; "Siempre hay que tener mucho cuidado con nuevos clientes porque ya están acostumbrados a hacer eso con varias compañías", dijeron.

Otros sugirieron alternativas como utilizar contratos o exigir pagos en efectivo antes de finalizar el trabajo: "Hubiesen llamado a la policía inmediatamente, para que ellos verificaran eso"; "Contratos, mi vida. Cada vez que tengas un cliente, entra con contrato en la mano"; "Eso es excusa para no pagar, pero Dios se encarga nena y le pasa la justicia".

Su anécdota también provocó mensajes de aliento y solidaridad: "Dios te va a multiplicar con creces esas horas de trabajo" o "Todo el mal se paga, bendiciones", se lee también entre las reacciones, donde se creó un espacio de discusión entre quienes se dedican a este tipo de trabajos en Estados Unidos, destacando la importancia de protegerse ante posibles abusos y de documentar adecuadamente sus labores.