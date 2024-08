Entre cariños, Rey El Mago llama vampira a La Diosa por sus impresionantes ojos azules

La Diosa luce ahora unos impresionantes ojos azules, tal pareciera que acaba de salir de una película de vampiros, esos seres míticos que casi siempre se nos presentan con unos ojos claros muy llamativos.

Justamente, así llamó Rey El Mago a La Diosa cuando esta se le acercó con esos ojos que sin duda alguna han cambiado mucho su semblante.

“Uy, vampira, no me comas”, le dice el productor cubano a su pareja entre besos, mimos y cariños mientras se acurruca en sus brazos como si le tuviera miedo.

Entre risas La Diosa le responde: “Es que no me he hecho las cejas, me hice los ojos, pero no me he hecho las cejas”.

“Pronto me maquillo y verán lo hermosa que estaré”, aseguró en la descripción a su post en Instagram.

Ya maquillada, La Diosa compartió en esa red social otro video anunciando un próximo estreno que verá la luz este domingo.

“Esto es un balón. Para todas las mujeres del mundo ‘Bien mamacita’ sale este domingo por mi canal de YouTube”, escribió la artista en Instagram.

La canción, con un ritmo y una letra bien picantes, no ha salido aún, pero ya La Diosa enseñó el challenge para que las mujeres comiencen a bailarlo.

Hace solo unos días La Diosa se sometió a una queratopigmentación, un procedimiento que permite el cambio permanente del color de los ojos, para la artista un sueño cumplido pues siempre quiso tener ojos azules.