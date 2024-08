Indignación por maltrato de un hombre a su perro captado en balcón de rascacielos en Miami

Un video perturbador difundido en redes este martes mostró a un hombre maltratando a su perro en el balcón de un apartamento en un rascacielos cerca del downtown de Miami.

En las imágenes se ve al hombre arrojando a lo lejos -balcón abajo- lo que parecen ser heces del animal, y luego cómo empuja repetidamente la cabeza del perro contra el suelo, en señal de regaño.

Acto seguido se le ve coger un objeto afilado -al parecer un arma blanca- y cómo golpea la cabeza del animal con la empuñadura del objeto cortante.

A pesar de la conmoción que provocaron las imágenes -publicadas en la popular cuenta de Instagram Only in Dade- no se presentaron cargos contra el propietario del perro.

"Nuestros oficiales respondieron a la ubicación con los servicios de animales de Miami Dade. MDPD Animal Services (M-DAS) está haciendo su investigación y ha citado al hombre. El perro no parece herido pero fue llevado a hacer una evaluación por un veterinario. También estamos haciendo nuestra investigación", detalló la citada cuenta de Instagram citando un comunicado de la policía de Miami.

"Fue inquietante, pero desafortunadamente no me sorprendió", declaró a Local 10 una residente en la zona que prefirió mantener el anonimato.

"Como vivimos en esta zona, todos los dueños de perros se conocen. Ya he visto a este dueño comportarse mal con su perro antes", añadió.

"Fue desgarrador verlo. Incluso fui testigo de cómo su hijo pateaba al perro, lo que me hace pensar que esto podría ser algo común en casa. En general, es una terrible forma de tener un perro", añadió otra vecina.

El resultado de la investigación

Durante la investigación, los oficiales de M-DAS visitaron el apartamento del hombre y encontraron dos perros en condiciones adecuadas, con acceso a comida y agua.

El propietario aseguró a las autoridades que en el momento del incidente estaba siguiendo procedimientos de entrenamiento proporcionados por un "entrenador de perros".

A pesar de esto, M-DAS le advirtió que el método de corrección utilizado "no era recomendable", y que no debía dejar a los perros sin supervisión en el balcón.

El propietario además fue citado por no tener las vacunas al día ni las placas de licencia para ambos perros.

Las autoridades ordenaron que los perros fueran llevados a M-DAS para un examen completo y, tras la revisión, el veterinario del refugio no encontró lesiones en ninguno de los animales y confirmó que ambos gozaban de buena salud.

Finalmente los investigadores señalaron que el comportamiento de los perros no indicaba una relación negativa con su dueño.

No obstante, se le recomendó al propietario considerar métodos de entrenamiento basados en el refuerzo positivo, tanto para su bienestar como para el de los animales.