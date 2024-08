Muere otro joven cubano en la guerra de Ucrania

Otro joven cubano identificado como Jolius Bernal habría fallecido esta semana en la guerra de Rusia contra Ucrania, informaron sus allegados en redes sociales.

Varios perfiles de Facebook lamentan este miércoles el deceso del joven –quien vivía en La Habana y era boxeador– en el frente de batalla de Rusia en Ucrania, según la información de su perfil.

"Hoy quiero pedirle al Universo, a todos los ángeles los arcángeles, que me den la noticia de que estás con vida, que estás luchando por tu familia, que tu corazón late, eres super fuerte y confío en ti y en la fe que tengo de que solo no te has podido reportar pero que estás bien", dijo un amiga.

Publicación en Facebook

Otra agregó: "Jolius te fuiste y no cumpliste a la promesa de volver a reunirte conmigo y con Jesús y sentarnos a tomarnos unas frías en lo que nos reímos uno del otro. Te fuiste dejándonos un dolor profundo en el alma".

Hasta el momento no han trascendido las circunstancias que rodearon la muerte de Bernal. Algunos afirman que aparentemente después de un ataque no hubo más comunicación con él. Tampoco se aclara cómo la familia obtuvo la confirmación de su deceso.

Publicación en Facebook

Se cree que entre 400 y 3,000 cubanos se han sumado como mercenarios al ejército de Putin bajo engaños de buenos salarios y garantías migratorias.

A mediados de marzo, el gobierno ucraniano denunció en conferencia de prensa celebrada en Kiev la creciente presencia de mercenarios cubanos en la guerra.

"Vemos fotografías, vídeos del bando ruso donde se ve a muchos mercenarios de Cuba", dijo entonces el jefe de prensa del Comité ucraniano para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, Petró Yatsenko.

El funcionario recriminó al régimen cubano por la tolerancia ante el reclutamiento de sus ciudadanos por parte de Rusia, a pesar de los reportes de que muchos viajan engañados y la confirmación de que decenas de ellos, la mayoría jóvenes, han muerto en el frente.

"No podemos afirmar que se trate de un programa estatal, pero sabemos que nadie se opone a ello", declaró Yatsenko, criticando que "los agitadores rusos" trabajen sin restricciones en Cuba. Ocho prisioneros de guerra, entre los cuales había un cubano, participaron en dicha rueda de prensa.

En julio pasado otros dos cubanos, uno de ellos identificado como Denis Frank Pacheco Rubio, santaclareño de 42 años, también fallecieron en la invasión de Rusia a Ucrania.