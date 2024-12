Cubano deserta de tropas rusas en Ucrania y cuenta su testimonio: Ahora busca refugio en Grecia

Francisco García Ariz, un ciudadano cubano que aseguró haber emigrado a Rusia en busca de mejores oportunidades, se encontró atrapado en un conflicto que jamás imaginó enfrentar.

Tras ser reclutado para luchar en la guerra entre Rusia y Ucrania, Francisco logró desertar y ahora espera un proceso de asilo político desde un campamento de refugiados en Grecia, según explicó en una directa compartida por la página de Facebook de La Tijera.

En su directa, el joven cubano reconoció que podrían llamarle "mercenario", pero subrayó que no quería continuar siendo un "sicario". Su testimonio no ofreció detalles acerca del lugar donde estuvo destinado, ni sobre la forma en la que consiguió desertar y llegar a Grecia.

Su testimonio, en el que afloraron algunas expresiones de arrepentimiento, no dejó lugar a culpas o cargos de conciencia. Según el relato de García Ariz, solo Dios puede juzgar las decisiones que tomó.

En un tono desafiante, el cubano dijo ser consciente de que su decisión le ganará muchas críticas, pero la justificó como la única vía que encontró para emigrar. Sin embargo, sus palabras generaron un intenso debate en redes sociales sobre la participación de cubanos en esta guerra.

De Cuba a Grecia pasando por un sangriento frente de batalla

García Ariz relató cómo dejó Cuba, motivado por la crisis económica, para buscar un futuro mejor en Rusia. Inicialmente, le ofrecieron un trabajo en la construcción, pero al llegar fue forzado a enlistarse en el ejército ruso.

“Yo no quiero ser sicario ya… me enfoqué en sacar a mi novia de Cuba, la llevé para Rusia, y creamos un plan para llegar a Grecia, que consideramos un lugar seguro”, expresó en una transmisión en vivo.

Durante su testimonio, Francisco reconoció que muchos lo criticarían por su participación en el conflicto. Sin embargo, afirmó que solo Dios puede juzgarlo y enfatizó que no desea volver a tomar parte en actos de violencia. “No me siento bien por lo que hice, pero ya lo hice. Espero que los comentarios sean respetuosos, aunque sé que muchos me juzgarán”.

La dura realidad de los mercenarios cubanos

El caso de García Ariz no es único. Según múltiples reportes, cientos de cubanos han sido reclutados para luchar en Ucrania, muchos bajo engaños de contratos laborales.

Una vez en Rusia, se les ofrece ciudadanía y salarios de hasta 2,000 dólares mensuales a cambio de combatir en el frente. Sin embargo, las condiciones reales distan mucho de estas promesas, y muchos cubanos han denunciado haber sido estafados por las autoridades rusas.

En marzo de 2024, tropas ucranianas publicaron un video del interrogatorio a Frank Darío Jarrosay Manfuga, otro cubano capturado en Donetsk. Este afirmó haber sido reclutado a principios de año y enviado al frente tras un breve entrenamiento.

Más tarde, en julio de 2024, se reportó la muerte de Denis Frank Pacheco Rubio, un santaclareño identificado a través de documentos hallados en el campo de batalla. Estos casos reflejan una alarmante tendencia de explotación y abuso.

Reacciones divididas en redes sociales

El testimonio de García Ariz desató un acalorado debate en redes sociales. Algunos usuarios lo felicitaron por su valentía al desertar y buscar refugio en Grecia, mientras que otros criticaron su decisión inicial de unirse al conflicto.

“Felicidades por no apoyar a Rusia; es una dictadura como la de Cuba”; “Te felicito, hermano. El pueblo de Ucrania no merece que también los cubanos peleemos por la dictadura de Putin”, le dijeron usuarios de Facebook.

“¿Por qué se fue? Eso no era obligatorio”; “Un medio de escape; la razón justifica el medio, como sea y para donde sea”; “Gracias a Dios logró escapar. Bien por él”, expresaron otros.

“Es mejor poner la cabeza tranquila en una almohada que no tener la consciencia tranquila”; “¿Cuánto daño tiene que haber hecho para no tener paz en su conciencia?”; señalaron otros internautas que supusieron problemas de problemas por las decisiones de García Ariz.

“La ignorancia del cubano es a otro nivel: ir a una guerra sin entrenamiento”; “Que sirva de ejemplo para quienes planean irse como mercenarios”, manifestaron otros internautas.

¿Complicidad o desesperación?

La participación de cubanos en esta guerra ha puesto en entredicho al régimen cubano, que niega cualquier implicación en el reclutamiento de sus ciudadanos.

Sin embargo, informes de organizaciones internacionales como Inform Napalm sugieren posibles vínculos entre Cuba y Rusia en estos procesos.

Para muchos, la responsabilidad recae en el contexto de miseria que empuja a estas personas a buscar alternativas extremas, aunque estas impliquen riesgos mortales y verse involucrado en las fuerzas armadas de una potencia agresora, acusada de cometer genocidio en Ucrania.

García Ariz representa a una generación de cubanos atrapada entre la pobreza de su tierra natal y la explotación en el extranjero. Su decisión de desertar es un acto de sobrevivencia que evidencia la complejidad de las circunstancias que enfrentan estos jóvenes, marcados por la propaganda, la desinformación y la falta de derechos y libertades en su propio país.

