La Diosa responde a críticas por regalar su ropa: "Cuándo el cubano va a aprender a respetar las acciones de los demás"

La Diosa decidió regalar a sus seguidores la ropa que ya no usará, y aunque recibió infinidad de elogios por este gesto, también varios internautas la criticaron, algo que la artista no dejó pasar.

En los comentarios a una publicación de CiberCuba en Facebook, La Diosa respondió a las críticas y cuestionamientos que recibió tras obsequiar su ropa y aclaró cuál fue su intención.

Captura Facebook / CiberCuba Noticias

“Cuándo el cubano va a aprender a respetar las acciones de los demás y más cuando son positivas, en USA solo los cubanos recién llegados pueden estar necesitados de algunas ropas los otros la tienen no la necesitan, la idea de esto fue con la única intención de que mis seguidores tuvieran algunas piezas de la artista que apoyan y aman y entre esas personas también llegaron recién llegados que se les dio también”, explicó la artista.

En su comentario La Diosa se refirió también a por qué anunció a través de las redes que regalaría estas prendas: “Si no lo publico no tengo manera de llegar a ellos, no puedo ir casa por casa porque ni siquiera sé dónde viven, todos los que se dedicaron como siempre a ofender deberían hacer algo positivo para que el universo les pueda virar algo bueno para atrás, de lo contrario pasarán los años y estarán en la misma vida de mierd* que viven diariamente porque todos recogemos lo que sembramos”.

La Diosa añadió que su deseo es poder hacer más por sus seguidores y algún día poderles regalar cosas más grandes.