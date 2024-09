Cubana discapacitada y "revolucionaria" acusa al gobierno de no garantizarle acceso a trabajo

Una madre con discapacidad hizo una denuncia pública sobre la falta de oportunidades laborales y el abandono de su caso social, por parte del gobierno de Santiago de Cuba.

Isis Castañeda envió un mensaje con su testimonio al periodista independiente Yosmany Mayeta, quien adelantó que este es un caso singular porque no solo revela las dificultades de esta mujer por su discapacidad, sino también la creciente incapacidad del Estado para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

La protagonista de la denuncia dijo sentirse "revolucionaria" y agradecida al gobierno por poder convertirse en Licenciada en Derecho, pero lleva casi cuatro años sin poder trabajar debido a la falta de una silla de ruedas y a muchas trabas institucionales que ha encontrado en la búsqueda de empleo.

"Yo me siento disgustada, estoy dolida porque no pensé pasar por tan malos momentos, después de haberme esforzado y estudiado cinco años mi carrera. ¿Hasta las cuántas tengo que seguir esperando para que me den el lugar que merezco en esta sociedad?", se preguntó.

Asegura que a pesar de contar con un "expediente laboral brillante", ha sido bloqueada en repetidas ocasiones para acceder a un empleo digno, agravando su situación económica y la de su hijo de siete años.

"Donde quiera que voy me hacen un bloqueo para que no trabaje, para que me sienta desanimada y pierda el camino de seguir adelante", dijo Castañeda.

Esta cubana considera que hay una falta de coherencia entre el discurso oficial del gobierno y la realidad que enfrentan los discapacitados en el país. Se siente excluida a la hora de encontrar empleo.

Ha solicitado varias veces una reunión con Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Gobierno Provincial en Santiago de Cuba, pero nunca ha sido recibida, lo que refleja la desconexión entre las autoridades y las necesidades urgentes de la ciudadanía.

Este caso pone de manifiesto el fracaso de las políticas públicas destinadas a garantizar derechos básicos, como el acceso al trabajo, especialmente para los discapacitados.

En una sociedad que afirma ser inclusiva, es alarmante que profesionales como Castañeda, formados en el propio sistema, no reciban el apoyo necesario para mantener a sus familias.

La situación de Castañeda es solo un ejemplo de lo que sufren muchos cubanos, quienes, a pesar de sus esfuerzos, no encuentran soluciones reales en un país donde la escasez de alimentos y el limitado acceso a los productos básicos se vuelve cada vez más asfixiante.