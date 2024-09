Cubano protesta por venta de drogas en su barrio de La Habana: "Un 'químico' vale menos que un refresco"

El activista cubano Alberto Turís Betancourt Pérez salió este miércoles a protestar contra la venta de drogas en su barrio Jesús María, en La Habana Vieja.

Sin temor a las represalias, Alberto salió a la calle con un cartel en cada mano y gritando que en su cuadra: Gloria, entre Carmen y Rastro, se venden drogas tales como químico, crack y y heroína.

"A nadie le interesa, la complicidad del régimen es evidente, la Policía no actúa, las madres están cansadas de que les roben las cosas, el pueblo está muriendo y a nadie le interesa", dijo.

Alberto Turis señaló que su vida puede peligrar porque ya no está hablando solamente en contra del régimen, sino contra toda la delincuencia que vende drogas sin ningún tipo de castigo.

"Impunemente están acabando con la juventud en Cuba. Un 'químico' vale menos que un refresco". Se drogan todos los días, viven para eso, está bueno ya", subrayó.

El video de la protesta fue compartido en el perfil de Facebook del usuario Generosidad Cristiano Jerusalén, donde el activista pidió hacerlo viral.

"La droga está acabando con mi barrio, con mi cuadra", denunció.

"No me importa que me digan chivatón 10 veces, más chivatones son aquellos que con su silencio, permiten que niños jóvenes mueran y se roben y se asesinen personas en el barrio de Jesús María", agregó.