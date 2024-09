Seidy La Niña aclara por qué habla de su accidente: "Haz lo que sientas. La vida la llevamos amarrada a un hilito"

Seidy La Niña hace 10 años cuando su accidente vs. en la actualidad Foto © Instagram / Seidy La NIña

Seidy La Niña aclaró en redes sociales por qué rememora su accidente automovilístico en 2014, un trágico episodio que casi le cuesta la vida y que la mantuvo un mes en coma.

En un post compartido en sus cuentas en Instagram y Facebook, la cantante cubana explicó que, aunque para ella este suceso fue una experiencia dolorosa, vuelve al tema en sus redes porque sabe que puede ser una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores.

"Muchas personas me preguntan por qué siempre toco este tema de mi accidente. Pero es que muchos desconocen de él y, aunque para mí haya sido una experiencia fuerte, para muchos es inspiración", escribió la artista, acompañando su mensaje con un video del reportaje que narra el accidente que cambió su vida.

"No te dejes de nadie, haz lo que sientas. La vida la llevamos amarrada a un hilito", escribió, animando a sus seguidores a vivir sin perder el tiempo, porque "el tiempo no es oro, el tiempo es vida".

Este mensaje lo compartió poco después de haber publicado un primer post reflexivo en el que reflexionaba sobre lo fugaz que puede ser la vida: "Aprecia cada momento porque nunca sabrás si será el último. Esto es un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad, ¡vive!", expresó, instando a sus seguidores a valorar el presente.

Como suele ocurrir, sus más incondicionales fans no tardaron en reaccionar con numerosos mensajes de apoyo y admiración. "Eres una guerrera de la vida, por eso mereces brillar más cada día"; "Las personas que te critican no saben que la vida te dio otra oportunidad para lograr tus sueños. Sigue adelante, porque aunque no has llegado a la cima, eso viene"; "El que nunca ha pasado por momentos tan duros no entiende, pero para mí, tu historia es un ejemplo de esperanza y perseverancia"; "Si alguien merece respeto y admiración es tu mamá, luchando contigo contra viento y marea", le dijeron algunos entre los cientos de mensajes que ha provocado su más reciente post.

El pasado 26 de julio se cumplieron 10 años del terrible accidente que puso en riesgo la vida de Seidy La Niña, quien sigue recordando ese duro episodio de su vida no solo para inspirar sino para celebrar la bendición de haberlo superado y estar teniendo la posibilidad de cumplir su propósito y sus sueños.