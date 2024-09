Preocupación en Santiago de Cuba por un padre que lleva a su hija en una caja sobre una bicicleta

Una imagen que retrata la miseria y escasez en Cuba, y a la vez resulta muy preocupante, fue compartida este lunes en las redes sociales, provocando diversas reacciones entre los internautas.

El periodista Yosmany Mayeta compartió en Facebook una fotografía que muestra a un hombre transportando a una niña pequeña en una caja, colocada en la parte trasera de una bicicleta, en Santiago de Cuba.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta

“Esta lamentable imagen, donde un padre insensato lleva a su hija en una caja, de la parte de atrás de la bicicleta, deja mucho que desear”, apuntó el comunicador, informando que la foto fue tomada en la transitada Avenida Patria, en la ciudad de Santiago de Cuba

Además, el periodista señaló: “Exponer a su hija a un peligro como este, no es sinónimo de querer a alguien”, un mensaje que, junto a la imagen, provocó la polémica entre los seguidores.

Héctor Aponte Ávila dijo: “La gente no piensa y por no pensar suceden cosas. Luego se lamentan. El nivel de inconsciencia es mucho”.

Por su parte, Mar Pérez expresó: “Es lamentable esto, el desespero, el hambre y la miseria que sufren nuestros hermanos no nos dejan pensar en las consecuencias de los actos. Ese padre tal vez no tiene ni para darle de comer a su hija, no tiene posibilidad de un transporte y los transportes públicos es como si no existieran. No juzguemos sin estar en sus zapatos”.

De igual forma, Beatriz Barrios atizó el debate: “Padres imprudentes que ponen en juego la vida de sus hijos. Hace unos días yo pude ver una madre llevar su niña de apenas 2 añitos parada frente a ella, yo me morí cuando vi eso, cualquier bache, un frenazo, pudiera esa niñita caer de esa motorina”.

Sin embargo, el gobierno cubano reconoció la crisis del transporte en el país, revelando que más de la mitad de las rutas provinciales están paralizadas, según se informó durante la sesión del Parlamento cubano, en julio último.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte (Mitrans), indicó que al cierre de abril, el 52 % de las rutas de las empresas provinciales de transporte estaba paralizado, según informó el periódico oficialista Granma.

Rodríguez admitió que la situación es más crítica en las provincias de Camagüey, Granma, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín, Matanzas y Artemisa.

El gobernante Miguel Díaz-Canel también ha reconocido la desastrosa situación del transporte en Cuba, pero afirmó que se trata de un fenómeno vinculado a la crisis mundial.

Durante el programa de Youtube "Desde la Presidencia", que él mismo presenta, el gobernante afirmó que el rubro se encuentra en los "peores momentos de los últimos años".

Muestra de ello, en junio último circularon por las redes sociales imágenes que mostraban a decenas de cubanos pasando hasta cinco días en la lista de espera de la terminal de ómnibus de La Habana.