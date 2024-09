Cubana en Italia critica a quienes reniegan de sus raíces: "Tiene muchas dificultades, pero mi país es bello"

La cubana @marthalayanza compartió un vídeo en TikTok en el que se refirió a los compatriotas en el extranjero que niegan su nacionalidad o intentan adoptar un nuevo acento al mudarse a otros países.

"A mí me da un dolor cuando siento a una cubana o a un cubano: 'ay yo no hablo español porque se me pegó el acento'; 'ay yo no digo que soy de Cuba porque me da vergüenza'", expresó.

En sus palabras destacó que aunque ella vive en Italia y está muy agradecida por las oportunidades que ha recibido allí, no deja de presumir con orgullo de su identidad cubana. “Amo ser cubana. Amo y presumo decir en cada lugar: 'llegó Marta la cubana', lo presumo”, añadió, subrayando que, aunque su tierra natal tiene sus dificultades, sigue amando su tierra natal.

"Yo lo vivo porque yo amo mi Cubita... la amo, sé que tiene muchas dificultades, pero mi país es bello y lo amo", finalizó su vídeo que ha resonado con muchos coterráneos y latinos que viven en el extranjero: “Aquí en España no llevan 15 días y ya están hablando con la z... tienes toda la razón. Brilla, Cubana, y siempre sigue siendo tú misma”; "Llevo 26 años casada con un italiano y vivimos en Dinamarca... pero yo orgullosa de ser cubana"; “Llevo 28 años en Italia y no pierdo mi acento, quieren hacerse... Cubana al 100”, compartió una seguidora; "El que reniega de su raíz es un perdido en el mundo", comentó un usuario en respuesta al video, se lee entre los comentarios que apoyaron su punto de vista.

"Yo digo que soy argentina porque aquí en Italia las cubanas siguen jineteando… las que están en Italia son nivel muy bajo chancleteras"; "Yo me fui de Cuba a los 5 años tengo 30, sí hablo español pero no puedo decir que amo a Cuba porque no lo siento"; "Eso pasa cuando llevas años fuera de tu país con otro idioma y sin latinos con quien hablar, pero yo orgullosa de ser cubana"; "A mí Cuba no me ha dado nada, estoy en Italia hace 23 años, hablo italiano y español cuando me da la gana, no es que se me olvida es que estoy en Italia"; "Nena estamos en un país democrático y cada uno piensa a su manera soy cubana y vivo aquí pero a distancia, a mí ese país no me dio nada, claro seré cubana por vida pero cada uno con lo suyo", opinaron otros.