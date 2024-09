Otto Ortiz: "El ayuno intermitente lo inventamos los cubanos"

El humorista cubano Otto Ortiz ha provocado las carcajadas -y seguramente también la reflexión- a sus seguidores con un hilarante vídeo en el que terminó recomendado a Wikipedia que se actualizara con respecto al origen del "ayuno intermitente".

"Estoy haciendo una cosa que se llama ayuno intermitente, 16 horas sin comer y 8 para alimentarte", comenzó en tono aparentemente serio el popular artista al principio de su vídeo.

"Dice Wikipedia que eso lo inventó un tal doctor John a principios del 2000. Estás muy equivocada Wikipedia, eso lo inventamos nosotros los cubanos hace muchos años, desde 195...", agregó.

Pero el humorista no se quedó ahí, sino que aseguró: "No solo inventamos el ayuno intermitente, también inventamos el apetito continuo, así que Wikipedia, actualízate mami".

Este toque humorístico, en el que relaciona la práctica del ayuno con la escasez de alimentos en Cuba, ha resonado entre sus seguidores, quienes no han tardado en llenar el video de comentarios, muchos reconociendo la crítica implícita en su broma sobre la comida y la escasez en la isla.

"Inventamos el yo no desayuno porque no me da hambre temprano, pero almuerzo fuerte jaja". Otro añadió: "Apetito continuo!!!! La pena es que nos lo impusieron, no fue nada opcional".

Las referencias a la precariedad para conseguir alimentos en Cuba estuvieron muy presentes en las reacciones. Un usuario bromeó: "El pan con bistec de frazada, el picadillo de cáscara de plátano, etc, etc", mientras que otro aseguró: "Al paso que vamos los cubanos logramos vivir de la fotosíntesis como los árboles, así que a ponerse al sol".

Tampoco faltaron quienes recordaron el origen de estos problemas: "No tengas miedo decir que el hambre en Cuba está establecido desde el 1 de enero de 1959", comentó uno de sus seguidores.

El vídeo, donde mezcla la risa con la crítica, conecta con las realidades que vive la mayoría de los cubanos, para quienes la compra de alimentos es una lucha diaria en medio de una prolongada crisis marcada por la inflación y la escasez. Los altos precios y la falta de productos básicos convierten la mesa en un lujo para muchos en la isla. Tal y como señala otro usuario: "Espera, estamos equivocados, el que lo inventó fue un doctor llamado Castro".

La nueva publicación de Otto llega solo unos días después de que compartiera otra donde se refirió a la cocina cubana real, presentando "la receta del plato que más se hace en Cuba en la actualidad": "el agua con azúcar", siguiendo su línea de usar el humor para tocar temas cotidianos, pero también profundamente sensibles para la sociedad cubana. En ambas ocasiones, Otto deja claro que su estilo desenfadado no solo sirve para hacer reír, sino también para reflejar la realidad que atraviesan tantos cubanos.