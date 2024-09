Risas en las redes: Cubano protagoniza caída épica tras lluvia en Miami

El creador digital cubano Oscar E. Ramos (@oscar_elteacher) ha vuelto a ser el centro de risas en redes sociales tras compartir un hilarante video en el que, literalmente, termina volando por los aires.

El breve audiovisual ya acumula más de 25 mil interacciones, muestra a Oscar y su amigo Josué Valdés (@uchii3.3), también creador de contenidos, lidiando con un piso extremadamente resbaladizo después de una fuerte lluvia en Miami.

Mientras ambos intentaban guardar unas cosas en el carro, el destino les jugó una broma pesada.

Primero casi se cae Josué, pero fue Oscar quien, finalmente, terminó en el suelo de manera épica aunque su colega intentó advertirle con un "¡no camines!", pero era demasiado tarde.

Los usuarios no han dejado de comentar el video: "Mientras más lo veo más me río. Él no caminó, ¡él voló!".

Oscar se divirtió con los comentarios y confesó en sus redes que está bien y no hubo mayores complicaciones tras la caída.