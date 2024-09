Régimen cubano insiste: "Estados Unidos niega ayuda de medicamentos para pacientes de cáncer"

El régimen cubano insistió este sábado en su idea de que el embargo de Estados Unidos le impide importar equipos médicos y medicamentos necesarios para el tratamiento del cáncer, una justificación que en varias ocasiones ha sido rebatida con datos por parte del gobierno de ese país.

La encargada de enarbolar nuevamente el discurso del “bloqueo” como responsable de la falta de atención médica de los cubanos fue la viceprimera ministra, Inés María Chapman Waugh, quien no tuvo reparos en culpar a Estados Unidos por las deficiencias del sistema de Salud Pública de la Isla, prácticamente colapsado por la falta de inversiones de un régimen que prioriza la construcción de hoteles para el turismo internacional antes que el bienestar de sus ciudadanos.

De “visita de trabajo” en Banes, Holguín, la diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) por ese territorio “chequeó el comportamiento de diferentes aspectos en el orden económico y social”, según el Noticiero Nacional de Televisión.

Ante los reunidos y con su característico tono de dulzura, Chapman Waugh se refirió al “bloqueo” estadounidense como responsable de la falta de atención médica de pacientes con cáncer o necesitadas de marcapasos.

“Todos tenemos casos de personas con cáncer que el medicamento no está y se ha pedido ayuda al gobierno de Estados Unidos, y se ha denegado la ayuda. O personas que necesitan el marcapasos, o necesitan alguno otro aditamento para los problemas que tienen, o personas que necesitan operarse y no están los recursos aquí en el territorio… Es decir, es muy cruel el bloqueo, muy cruel, porque afecta directamente a todo el mundo”, dijo.

Haciéndose eco del discurso preparado por el ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) para denunciar “el bloqueo”, la viceprimera ministra fue más allá y acusó a Estados Unidos de negarse a vender alimentos al gobierno cubano.

“Lo explicó Bruno: a veces había algunas posibilidades de que algunos granjeros norteamericanos nos vendieran el pollo a Cuba. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, hasta eso lo han limitado. Ni siquiera eso. Lo han ido limitando. Es algo muy egoísta, muy cruel, pero es así lo que nos está ocurriendo. Por tanto, tenemos que buscar todos los recursos que tenemos dentro del país para producir más nosotros”, afirmó Chapman Waugh, insistiendo también en la idea de que los problemas de los cubanos “tienen solución en el municipio”.

Expertos en responsabilizar a cualquiera menos a ellos mismos, el régimen cubano no tiene vergüenza alguna en repetir sus mentiras una y otra vez, a pesar de las evidencias que abundan.

El embargo de Estados Unidos tiene excepciones para alimentos y artículos médicos

En julio de 2023, el gobierno estadounidense respondió a las acusaciones de La Habana sobre el embargo y afirmó que sí se podían importar medicamentos y alimentos a Cuba desde ese país.

“El embargo estadounidense a Cuba permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana”, recordó en un hilo de Twitter la Embajada de Washington en La Habana.

En ese sentido, aclaró que desde principios de 2023 Washington había aprobado casi 900 millones de dólares en exportaciones médicas a Cuba. En 2022, la cifra había sido de más de 800 millones de dólares, el doble de lo aprobado en 2021.

"Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba", dijo la sede diplomática, luego de que el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, dijera que la política estadounidense era responsable de "la escasez de medicamentos y la falta de insumos para la sanidad pública en Cuba".

Para apoyar sus argumentos con datos, la Embajada posteó el link de la licencia del Departamento de Comercio, con información pública al respecto. Asimismo, invitó a comprobar la información pública en sitio web del Departamento de Estado donde se enlistan las excepciones del embargo aplicadas a partir de 2021 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), para gestionar el envío de suministros humanitarios a Cuba.

Estas excepciones incluyen alimentos, medicinas y bienes considerados ayuda humanitaria. "Así que no, el embargo no es ningún “bloqueo” ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos", concluyó la Embajada.

Un mes más tarde, la sede diplomática aseguraba que alimentos y medicamentos de su país llegaban a diario a Cuba. "¿Sabías que solo en junio Cuba importó 27,631 toneladas de pollo desde los Estados Unidos? Alimentos y medicamentos llegan a diario desde los Estados Unidos a Cuba", publicó la Embajada en sus redes sociales.

En marzo de 2022, en medio del agravamiento de la crisis provocada por el coronavirus en Cuba, Estados Unidos exhortó a instituciones y actores de la sociedad civil a utilizar el canal oficialmente habilitado para canalizar la ayuda humanitaria, y enviar alimentos y equipos médicos a la Isla.

“El Departamento de Estado exhorta a individuos, organizaciones y bancos a contactar con el Buzón Humanitario para Cuba (CubaHumanitarian@state.gov). Nuestro equipo es un gran recurso para facilitar las exportaciones y donaciones de bienes humanitarios a Cuba o responder a cualquier pregunta”, indicó la embajada estadounidense en Cuba.

Además, el Departamento de Estado insistió en que el gobierno de Estados Unidos siempre agiliza las solicitudes para exportar suministros médicos o humanitarios a Cuba. “A través de los Departamentos de Comercio, Tesoro y Transporte, hay muchas opciones disponibles para agilizar la entrega de bienes humanitarios a Cuba”, señaló.

En días recientes, el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba (USCTEC) destacó que las donaciones de carácter humanitario hechas por organizaciones de Estados Unidos a Cuba aumentaron este año con respecto al anterior y alcanzaron la cifra más alta desde 2014.

Las donaciones registradas contienen, entre otros, artículos como alimentos, insumos para la atención médica, ropa y material de lectura. En lo que va de 2024, el monto de estas donaciones asciende a más de 38 millones de dólares (US$38,907,503.00). Las estadísticas no incluyen las donaciones o entregas personales (realizadas por viajeros en vuelos y a través de terceros países).