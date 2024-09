El Micha defiende sus viajes a Cuba: "Cuando llegas ese veneno no se respira"

El reguetonero cubano El Micha volvió a causar controversia al hablar de su regreso a Cuba tras cuatro años de ausencia, y afirmó que en la isla "no se respira ese veneno" de los cubanos del exilio.

En una reciente entrevista con Enrique Santos, el artista dijo que viajaría a La Habana para celebrar su cumpleaños en uno de los bares de moda en La Habana, y aseguró que su regreso era necesario para su felicidad personal y profesional.

El Micha subrayó que había estado sacrificando su vida familiar y su carrera debido a la presión social y las expectativas del exilio cubano.

"Cuando tú llegas a Cuba ese veneno no se respira, yo quiero ver a mis negros, yo quiero ver a mi mamá, la gente no quiere entender eso", expresó.

"Esta etapa ha sido especial porque estoy siendo feliz, yo necesitaba ir a Cuba, estaba sacrificando a mi familia, mi fuente de ingreso y todo por el qué dirán. Y dije que no, que yo tengo que ser yo y seguir el curso de mi carrera con tranquilidad y dejarle la política a los políticos", subrayó.

Agrega que la mentalidad del cubano está muy envenenada, pero por la gente de aquí, cuando llegas allí no se respira este veneno. A mí Cuba me cura el alma, llegas a la casa y se va la luz pero yo soy un cubano que a mí me cura el alma ir a Cuba, comentó.

"Decidí que tengo que ser yo y dejarle la política a los políticos. Yo no soy político, ese no es mi negocio", afirmó, al tiempo que manifestó su deseo de un cambio en la situación en Cuba, como el fin de apagones y una mejor calidad de vida para los artistas.

El reguetonero fue cuestionado sobre su aparente doble moral, a lo que respondió: "Otros tienen cuatro morales, ¿qué más da que yo tenga dos?".

Además, comparó la represión en Cuba con las costumbres en Japón, y sugirió que el sistema en la isla es parte de una realidad arraigada que no cambiará con su opinión, lo que encendió aún más la polémica.

El Micha evitó hacer un llamado explícito a la libertad para los cubanos, enfocándose en la necesidad de más recursos básicos como comida y electricidad.

Al ser cuestionado por los presos políticos dijo que "él no tiene culpa de eso": "A ver, yo fui el que los metió preso", cuestionó, y reiteró que se limitaba a cantarle a la gente.