Cantante cubano en Suiza responde a El Micha: "Usted es un tipo que va con la ola para tener su bien y su beneficio"

Un cubano que vive en Suiza, conocido en TikTok como @raymelnapoles, compartió varios videos reaccionando a las nuevas declaraciones de El Micha, quien en una reciente entrevista volvió a defender su decisión de viajar a Cuba cuando quisiera.

Como podía esperarse, las palabras del reguetonero han despertado una fuerte controversia, especialmente en redes sociales donde varios usuarios han compartido su opinión, como el joven cantante cubano Rayme Nápoles, que vive en el país helvético.

En su reflexión, compartida hace unas horas, el joven cantante y compositor de música urbana comenzó aclarando que nunca ha estado en Miami, pero que muchos cubanos en su misma situación "piensan igual" que él. A partir de esa premisa, elaboró una crítica contundente hacia lo que consideró una actitud incoherente por parte de El Micha.

Según su análisis, el reguetonero ha cambiado radicalmente su discurso en relación a Cuba y recordó cómo en el pasado había lanzado canciones críticas contra el gobierno cubano, pero en la actualidad, parecía estar apoyando las políticas del régimen. "Prácticamente se ve que es un Micha comunista, un Micha revolucionario", comentó, agregando que aunque el cantante no lo declare abiertamente, su postura sugiere un respaldo a lo que está ocurriendo en la isla.

El compositor cubano afincado Suiza también calificó las declaraciones de El Micha como contradictorias y oportunistas. “Vemos una persona que habla mal del lugar donde está cogiendo dinero y quiere irse para otro lugar”.

Para este emigrante cubano, El Micha va a la isla no a cantarle a su gente, sino a inflar su ego, algo que, a su juicio, no podría hacer en Miami. “Tú lo que quieres es sentirte rey, porque sabes que cuando tú vayas a Cuba, a inflar, en Miami no lo puedes hacer”, aseguró en su crítica, señalando que el verdadero motivo del artista para regresar a la isla sería obtener reconocimiento y alimentar su vanidad.

En su crítica, también recordó el recorrido de El Micha en la música cubana, comparándolo con su propia experiencia. “Yo soy del Caney... y allí se hacían casi siempre las fiestas, y yo llegué a cantar sin autotune, sin nada, todo en vivo”, comentó, subrayando sus humildes comienzos. En su opinión, El Micha había olvidado sus raíces y ya no representaba a "la gente de abajo", la misma que lo había apoyado en sus inicios.

Finalmente, el joven cerró su análisis con una acusación de doble moral hacia el reguetonero, recordando que en el pasado había criticado al gobierno cubano, pero ahora parecía defenderlo. “Eres doble moral, porque si tú tienes un concepto, ¿por qué le tiraste al gobierno cubano y ahora los defiendes?”, cuestionó.

El cubano en Suiza invitó a otros usuarios a opinar sobre el tema y les animó a ver las entrevistas de El Micha en YouTube para que sacaran sus propias conclusiones.

Las reflexiones de este joven en TikTok no han tardado en provocar reacciones en los comentarios que reflejan las diversas posturas que genera el tema. Algunos apoyaron la idea de mantener la música y la política separadas, como comentó un usuario: "Yo apoyo al Micha, él es cantante. La música no es política. Me gustaría ir a Cuba y estar con mi gente y llenarme de la energía cubana. La política es otra cosa. No mezclemos", a lo que Ray respondió invitando a mirar el video completo.

Otras respuestas tocaron puntos más polémicos sobre la posición de El Micha respecto a Cuba. Un usuario expresó su descontento con la actitud del reguetonero, afirmando que solo iba a Cuba "por dinero" y que no le importaba "el dolor cubano". De manera similar, otro usuario añadió: “Lo que se sobra en nuestra comunidad es la incoherencia”, señalando la falta de consistencia en las posturas de figuras públicas, tanto dentro como fuera de la isla. Ante este tipo de comentarios, el creador del video se mostró firme en su crítica, respondiendo que “lo triste es que el cubano ha sufrido por la política y lo vergonzoso es que se hacen que no saben de política”.

En medio de la discusión, también hubo quienes defendieron el derecho de cualquier cubano de visitar la isla, como una usuaria que manifestó: "No hay ser en este mundo que no me deje entrar en mi país, soy cubana", a lo que Ray respondió reconociendo este derecho, pero subrayando que se trata de un tema "más profundo" que solo el deseo de regresar.