Captado en cámara intento de desalojo en Villa Clara

Una madre cubana con dos niños pequeños grabó el momento en que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acompañaron a los presuntos propietarios de la vivienda que esta había ocupado para proceder a su desalojo.

El video grabado por la madre ocupante de la vivienda mostró la discusión que tuvo lugar con los presuntos propietarios que le exigían que abandonara la casa, así como la posterior llegada de dos patrullas de la PNR al lugar.

Captura de pantalla Facebook / Marvelis González

El hecho fue denunciado en Facebook por la usuaria identificada como Marvelis González y habría sucedido el martes 17 de septiembre. Al parecer, la madre no tendría dónde vivir y por ese motivo habría ocupado una vivienda vacía.

“Hoy 17 de septiembre de 2024, una desesperada nombrada Bárbara Rodríguez Bonachea con niña en brazos es desalojada en la calle Libertadores Nº 112 e/calles Tristá y San Cristóbal, reparto Raúl Sancho (El Condado), municipio Santa Clara, provincia Villa Clara”, reportó la internauta.

Según la publicación de González, posteriormente eliminada de la red social, Rodríguez Bonachea habría ocupado la vivienda en un gesto de desesperación, “porque no tiene dónde vivir con sus dos hijos”.

“La policía ha estado en el lugar y no ha hecho nada [para ayudarla]. Solo quieren que la señora salga con los niños para la calle, y toda la gente que está ahí [los vecinos] le están diciendo que salga”, relató González, criticando la actuación de la policía y la actitud de los vecinos por insolidaria.

Grabado desde el interior de la vivienda, el video mostró la barricada puesta detrás de la puerta de entrada por la madre, que colocó una mesa dificultar la entrada de los reclamantes. Al mismo tiempo, cargó con su hijo más pequeño en brazos, utilizándolo de escudo humano para coartar toda acción violenta de la policía y presuntos propietarios.

Al parecer, por lo registrado en el audio de la grabación, el joven que le conminaba a abandonar la vivienda es el hijo de la propietaria. Según la madre ocupante de la misma, el joven no habitaba la casa y convivía con su madre. Al estar deshabitada la vivienda, la mujer consideró que podía ocuparla, dada su situación de desamparo con niños menores a su cargo.

El suceso fue denunciado por González como un “desalojo”. “Miren lo que sucede en Cuba, donde supuestamente dicen que no hay desalojo. Miren a esa mujer dándole golpes a la ventana hasta romperla y diciéndole a esa madre con sus dos hijos que salga para la calle”, dijo la internauta que apoyó el presunto derecho de la madre a ocupar una vivienda.

Sus dos publicaciones fueron borradas de Facebook, por motivos que se desconocen. Al momento de redactar esta nota, tampoco se conoce la situación en la que se encuentra Rodríguez Bonachea y sus dos hijos pequeños, así como la actuación de las autoridades en este caso (más allá de enviar a la policía) y el resultado final de la disputa.

En 2023, el régimen cubano endureció las herramientas legales para el desalojo de las personas que ocupen viviendas o propiedades estatales ilegalmente, fenómeno que se ha incrementado en medio de la crisis de la vivienda en la isla y del éxodo migratorio.

El Tribunal Supremo Popular publicó en la Gaceta Oficial el Dictamen 471 de 2023, que contiene las "Indicaciones de cómo proceder en el supuesto del delito de Usurpación del Artículo 421 del Código Penal".

Sin embargo, el aumento de la pobreza y la exclusión social en Cuba, sumado al mayor éxodo migratorio de su historia, ha dado como resultado un crecimiento en el número de ocupaciones de viviendas y locales vacíos en la Isla, en ocasiones de particulares, pero en otras muchas pertenecientes al Estado.

A finales de julio, un grupo integrado por varias madres numerosas, 19 niños, una persona postrada y una joven embarazada enfrentó un intento de desalojo de la antigua Fábrica de Hielo, en Santiago de Cuba, la cual habían ocupado desde mayo pasado debido a graves problemas de vivienda.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó en Facebook que el grupo de personas ocupó la vieja edificación, ubicada en la calle Barracones y que había sido utilizada como basurero, porque estaban desesperadas por el “peloteo y la mentira gubernamental”, tras años de espera por una solución habitacional.

Días antes, un cubano denunció el desalojo de su octogenaria abuela de su casa en Bayamo, Granma, y condenó la total inacción de la Policía Nacional (PNR), que no accedió a recibir su denuncia exponiendo que su abuela había sido víctima de estafadores disfrazados de policía y autoridades de Vivienda.

Libia Sablon Aguilera, de 83 años de edad, presentaba una fractura de cadera al momento del desalojo y sufrió una isquemia cerebral por la violenta y desagradable situación en la que se vio envuelta.

En mayo, una joven pareja cubana, junto con tres niños enfermos, denunció vivir en condiciones precarias sin recibir ayuda del gobierno, motivo por el cual habían ocupado una vivienda sobre la que no dieron detalles.

“Estamos en una vivienda porque no tenemos dónde estar, no tenemos vivienda”, puntualizó el joven padre, mientras que la madre denunció que las autoridades cubanas no ayudaban a madres con hijos, y les amenazaban con desalojarles.