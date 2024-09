"Deja algo para las demás mi china", le dicen a La Dura por un look fuera de serie

La Dura no deja de sorprender a sus seguidores y otra vez apareció en Instagram con un look despampanante y fuera de serie que arrancó no pocos suspiros.

Aunque de sobra se sabe que a la influencer le favorece muchísimo el color negro, fue realmente el diseño de su vestido, en extremo llamativo y sugerente, lo que dejó a todos con la boca abierta.

La parte del busto, en forma de corsé, se ceñía totalmente a su figura, y aunque no llegaba a ser del todo reveladora, insinuaban lo suficiente como para cortar la respiración de sus fieles admiradores.

La Dura se filmó frente al espejo para mostrar los detalles del vestido y los accesorios con los que combinó este outfit que le ganó cientos de piropos.

“Te pasas una pila de millas. Deja algo para las demás mi china. Te adoro”; “Esto es lo que llamo yo producirse”; “La Dura, la más linda, brillando siempre con luz propia”; “El bendito final y la más bella”; “Qué orgulloso estoy de ti amiga, no puedo con esto”; “Siempre con ese brillo que la hace única”; “Pero qué hermosa, siempre destacando y sorprendiendo”; “Tu autenticidad, pasión y energía inspiran a quienes te seguimos”; “Tienes un ángel propio no le apagas la luz a nadie”, escribieron algunos de sus seguidores en los comentarios.