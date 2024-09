Trump afirma que no buscará la presidencia en 2028 si pierde este año

El expresidente Donald Trump, actual candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre venidero, descartó una postulación en 2028, en caso de que los resultados en la presente contienda no le sean favorables.

"No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto", declaró el expresidente de 78 años a la periodista Sharyl Attkisson del programa Full Measure, donde agregó que "con suerte, tendremos éxito".

La carrera electoral para elegir al sucesor del actual presidente Joe Biden, no tiene un ganador asegurado. Por el momento, Trump y la candidata demócrata Kamala Harris van palmo a palmo en los estados claves, posibles decisores de esta elección del 5 de noviembre.

Según la cadena CNN, en la misma entrevista Trump fue cuestionado sobre los posibles nombres de su administración, en caso de resultar electo, en particular sobre cargos específicos a Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard y Elon Musk.

El exmandatario respondió que “Bobby lo hará muy bien en salud y medio ambiente”, aunque aclaró que no hizo tratos con nadie, “porque no es apropiado hacerlo”.

“Es demasiado pronto, pero está llegando el momento, ¿no es así?”, apuntó Trump.

Para 2028, Trump tendría 82 años, ya sea como para una posible candidatura o como presidente saliente, un año más que el mandatario Joe Biden en la actualidad.

La edad, entre otros aspectos, fueron motivos de preocupación por los que Biden se retiró de la carrera en julio después de una aciaga actuación en un debate televisado con Trump.

El sábado, el expresidente rechazó un nuevo debate presidencial con Harris, organizado por CNN. Trump señaló que para la fecha propuesta, el 23 de octubre, “es demasiado tarde”.

“El problema con otro debate es que es demasiado tarde, la votación ya comenzó”, dijo Trump en un mitin de campaña desde Wilmington, Carolina del Norte.