Servicio Secreto de EEUU revela fallas ocurridas antes del intento de asesinato de Trump en julio

Donald Trump herido en mitin en Pensilvania Foto © Marco Rubio / Twitter

El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés) reveló las fallas que ocurrieron antes del intento de asesinato que sufrió Donald Trump el pasado 13 de julio en Pensilvania.

La agencia dio a conocer un informe en el que detalla los errores que cometieron tanto la policía local como la federal y que dieron como resultado que se perdieran oportunidades para detener al sujeto que disparó contra el expresidente y lo hirió en una oreja.

El documento de cinco páginas señala que la falta de comunicación con la policía local obstaculizó la actuación del Servicio Secreto antes del atentado.

"Es importante que nos responsabilicemos de los fallos del 13 de julio y que utilicemos las lecciones aprendidas para asegurarnos de que no vuelva a repetirse otra misión fracasada como esta", dijo el director en funciones del USSS, Ronald Rowe Jr., en un comunicado.

Según la agencia AP, el texto recuerda que Thomas Matthew Crooks, de 20 años, logró llegar armado a una azotea donde no había seguridad y desde allí disparó hacia el punto donde estaba Trump, a menos de 137 metros (150 yardas), ante de ser abatido por un francotirador del USSS.

"El documento deja claro que el USSS sabía incluso antes del atentado que el lugar donde se llevaría a cabo el mitin planteaba un problema de seguridad", precisa AP.

Entre las fallas de comunicación identificadas, se enumera que algunos policías locales en el lugar no sabían que había dos centros de comunicaciones en el recinto, por lo que no estaban al tanto de que el USSS no recibía sus transmisiones de radio.

La Policía también comunicaba información vital fuera de las frecuencias de radio del USSS. Mientras los agentes buscaban al tirador antes del tiroteo, los detalles se transmitían "mediante dispositivos móviles/celulares de forma escalonada o fragmentada", en vez de a través de la propia red del USSS.

Horas después de ser disparado, Donald Trump aseguró que si sobrevivió al intento de asesinato fue por intervención divina.

"Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones de ayer, ya que solo Dios impidió que sucediera lo impensable. No temeremos, sino que permaneceremos firmes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad", expresó en un mensaje en su red social Truth Social.