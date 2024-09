Cubana en Estados Unidos: Necesito que mi mamá me mande comida de mi país porque la de aquí no me gusta

Una joven cubana que vive en Estados Unidos, (@nathyy.zaldivar.t en Tiktok) ha generado debate en la red tras confesar en un video que no le gusta la comida de Estados Unidos y que prefiere los alimentos que su madre le manda desde Cuba.

En el clip Nathyy Zaldivar Toro explicó que los frijoles en EE. UU. no saben igual que en su país natal.

“Necesito que mi mamá me mande comida de mi país porque la comida de aquí no me gusta, no me gusta”, aseguró en la publicación, donde contó que todos los meses recibe frijoles, chícharos y otros productos cubanos de parte de su madre, ya que “la comida de aquí no hay manera, no le siento sabor con nada”.

Además, la influencer mencionó que el problema no se limita a la comida, pues también prefiere que su madre le mande medicinas desde Cuba, a pesar de que ella también envía productos de EE. UU. a su familia en la isla. “Las medicinas las que me alivian el dolor y todo son las medicinas de allá, ¡qué irónica es la vida!, entonces yo le mando para allá porque a ellos les gusta la de aquí y entonces a mí no me gusta la de aquí y ellos me mandan de allá ¡qué locura!, agregó, refiriéndose a este curioso intercambio entre las dos orillas.

La publicación ha generado numerosos comentarios, entre ellos de usuarios mostrando empatía y compartiendo opiniones al respecto: “Estoy totalmente de acuerdo contigo, la comida no me sabe igual”; “Hasta las carnes no saben igual”; “A mí me pasa lo mismo, pero tengo que comérmela, no tienen el mismo sabor, doy la vida por aguacate con harina y picadillo, por supuesto de soya”; “Me encanta tu contenido”; “Yo fui a Cuba, nunca había ido, y los bollitos de allá tienen más sabor que los de aquí”; “Las carnes, sobre todo el cerdo y el pollo, se alimentan más natural en Cuba, suscribieron algunos.

También hubo quien se tomó el tema con humor, como un usuario que dijo: “Bueno tú sí te falta tornillos. La medicina entiendo, aquí no recetan lo mismo, ¡la comida te digo ahora!”.

Otros consideraron que es porque lleva poco en el país pero con el tiempo terminará adaptándose.