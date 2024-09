Cubana en EE.UU. defiende su decisión de viajar a la isla: "Allá tengo gran parte de mi familia"

Dayexis Alles, una creadora de contenido cubana que vive en Estados Unidos, defendió en TikTok su decisión de viajar a Cuba para visitar a su familia, a pesar de las críticas y opiniones recibidas de cara a su inminente visita a la isla.

"Dentro de unos días tengo planeado visitar mi país y muchos me juzgan o me preguntan que por qué voy a ir a Cuba", dijo, refiriéndose a los mensajes que ha recibido algunos usuarios.

En su vídeo @dayexis3 aclaró que su motivación principal para regresar a la isla era su familia, especialmente su madre. "A Cuba voy porque allá tengo gran parte de mi familia, está mi mamá, y mientras que yo tenga vida y yo pueda, la voy a seguir yendo a ver", afirmó.

También hizo referencia al dolor de su madre por no poder estar cerca de sus hijas y nietos: "Mi madre todos los días sufre por no poder estar con sus hijas, por no poder ver a sus nietos crecer".

A lo largo del video, Dayexis reflexionó sobre lo que significaba para ella Cuba. Además, dejó claro que, a pesar de los comentarios en contra de su decisión, no permitiría que las opiniones ajenas afectaran sus acciones: "He aprendido a ser feliz yo, y que las opiniones de las personas no me perjudiquen en nada".

Su postura ha provocado apoyo en los comentarios, donde varios usuarios manifestaron su acuerdo con sus palabras, defendiendo también la idea de ayudar a la familia que quedó en Cuba: "Estoy muy de acuerdo contigo porque cuando se tiene familia en Cuba hay que ayudar"; "El día que yo pueda lo haré también, todos los días me duele no poder ir"; "Pienso igual que tú", le dijeron.

Este tipo de debate no es nuevo en las redes, donde muchos cubanos fuera de la isla se ven inmersos en discusiones similares cuando deciden regresar a visitar a sus seres queridos o apoyarlos económicamente.

Hace poco, otro creador de contenido cubano también defendió su decisión de apoyar a su familia en Cuba, argumentando que su ayuda no estaba destinada a sostener ningún sistema, sino a garantizar el bienestar de sus seres queridos.