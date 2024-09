Cincuentón en Miami revela las dificultades de emigrar tras los 50 años: "Es más difícil, pero no imposible"

Un creador de contenido en TikTok (@sergioviscarrag89), quien se hace llamar Un Cincuentón en Miami, ha compartido su experiencia de emigrar a Estados Unidos después de los 50 años, un tema que genera muchas preguntas entre quienes contemplan la posibilidad de empezar una nueva en el país a esa edad.

Él asegura que, aunque es más difícil, no es imposible. Todo depende de varios factores, especialmente del estado físico de la persona. "Sí es más difícil que para una persona joven de 20 o 30 años", dice al empezar el video.

Uno de los mayores retos que menciona es la limitación en las oportunidades laborales. "Los que tenemos más de 50 años tenemos la limitación de los trabajos a los que podemos acceder, al no haber tanta cantidad, muchos trabajos a los que los inmigrantes nos vemos sometidos son los trabajos más duros físicamente", dice, mencionando trabajos de construcción, carga y descarga o el empaquetado.

Estos trabajos, explica, son especialmente difíciles para personas mayores, y es aún más complicado para los hombres. "Ahora les digo que es más difícil para el hombre que para la mujer. Lo digo porque las mujeres se pueden dedicar a la limpieza, cuidar niños o ancianos, pues es más fácil para una mujer de 50 años. Un hombre de más de 50 no tiene acceso a esos trabajos o muy pocos. Considero que para una mujer es más fácil", expresa.

Otro aspecto que señala es el costo elevado de los seguros médicos y la importancia de contar con una buena salud. En Estados Unidos, la atención médica es extremadamente cara sin un seguro, algo que se vuelve un desafío aún mayor conforme se envejece.

Por esto, advierte sobre los riesgos de emigrar de manera ilegal a esa edad. "Aquí sin seguro, olvídense. Es carísima la atención médica si no contamos con seguro. Si vais a venir de forma ilegal no se lo recomiendo después de los 50 por ese tema. Lo digo sin generalizar. Yo me vine con 50 años cumplidos, no ha sido fácil, ha sido duro. He hecho todo tipo de trabajos", señaló.

A pesar de las dificultades, este latino subraya que su experiencia personal es prueba de que emigrar después de los 50 años es posible. Aunque ha sido un camino duro, su determinación y fe le han permitido superar los obstáculos. Finalmente, aconseja a quienes estén pensando en emigrar después de los 50 que lo piensen bien, pero también recuerda que con determinación nada es imposible.

Muchas personas que han emigrado a Estados Unidos han comentado este video contando sus propias experiencias.

"Yo llegué con 60 y no he encontrado trabajo, ni manejo, pero Dios es grande y voy a salir adelante", "Yo emigré a los 44 años y me está yendo bien, gracias a Dios", "Emigré faltando 4 meses para 50 años, cierto que tuve que trabajar de housekeeping por un año, pero mientras trabajaba me puse a estudiar y ya tengo un título y un buen trabajo" o "Después de los 50 iniciar en cualquier país es difícil, uno debe estar bien físicamente y mentalmente (emocionalmente)", dijeron algunos.