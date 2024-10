"Si está viejo no venga para Estados Unidos": Latino enciende la controversia en TikTok y desata lluvia de críticas

Un tiktoker latino (@el_gocha) ha sacudido las redes con su polémico video donde lanza un mensaje directo a quienes piensan emigrar a Estados Unidos después de los 45: “Si estás viejo, no vengas para Estados Unidos”. En su mensaje, el creador dice que los trabajos en EE.UU. son tan duros que “ni lo pienses a esa edad”, asegurando que el cuerpo no aguanta si ya tienes más de 45. “Aquí no es para todo el mundo... es para los jóvenes que aguantan estos trabajos. Si vienes viejo, ya te quedan las enfermedades y no vas a aguantar”.

El video, que ya supera las 327 mil reproducciones, provocó un aluvión de respuestas. Entre los casi 5 mil comentarios, muchos usuarios defendieron que la edad no es un obstáculo. Uno comentó: “Yo tengo 47 años y en mi trabajo rindo más que cualquier joven”; mientras que otro añadió: “Los de 45 trabajan más que uno de 20”. Otros usuarios fueron más duros y lo desafiaron: “El dueño de KFC empezó a los 62. No es la fuerza, es la mente”.

Algunos también criticaron que el TikToker subestimara la experiencia de los mayores: “Los jóvenes ahora son más vagos, muchos de 45 aguantan más que los de 20”; “Aquí no hay edad, todos tienen derecho y son felices con lo que hacen”. Las respuestas no han parado, y el video ya supera las 327 mil reproducciones.

Es importante aclarar que lo que dice este tiktoker representa solo su opinión personal y no una verdad absoluta, y la encendida reacción de los usuarios de la red es evidencia de ello. Cada persona tiene su propio camino, y la edad no debería ser un obstáculo para perseguir sus sueños o buscar nuevas oportunidades. Lo que realmente importa es lo que cada uno se sienta capaz de hacer, sin importar los años que tenga. Al final, todos merecemos respeto y la chance de decidir por nosotros mismos, sin caer en prejuicios ni estigmatizaciones

¿Tú qué crees? ¿Tiene razón o se pasó de la raya con su comentario?