Dany Ome se compra su segundo Mercedes en Miami: "El de salir y el de andar"

Dany Ome acaba de cumplir un sueño comprarse su segundo carro en Miami, y no cualquier auto sino otro Mercedes-Benz.

Presumiendo de sus carros y de unos cuantos fajos de billetes, el reguetonero compartió la feliz noticia con sus seguidores.

“Otra meta más otro sueño cumplido. Me compré mi segundo carro GLE 53, el de salir y el de andar gracias a Dios y a mi público que sin ustedes no fuera posible”, escribió el artista en la descripción a su post.

También dedicó unas palabras de agradecimiento a su colega en la música: “A mi equipo que siempre está conmigo y mi vida entera que está en las malas y las buenas aquí conmigo Kevincito El 13, no me voy a cansar de agradecer de arrodillarme a dar gracias que la gloria de Dios es muy grande y siempre recuerden que en mi mesa comerán los que conmigo pasaron hambre, no envidie mi prosperidad si no conoce mis sacrificios”.

Kevincito El 13, Jacob Forever y Michel Boutic fueron algunos de los que felicitaron al reguetonero en los comentarios a la publicación, además de sus seguidores.

Aunque el cantante no aclaró cuánto pagó por el auto, un Mercedes-Benz GLE 53 del año ronda entre los 89 mil y 94 mil dólares.