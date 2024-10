¿El sueño americano destruye las relaciones de pareja? Latina en USA genera debate en TikTok

Una joven latina, L. Dianis, ha provocado las reacciones en TikTok con un video que está provocando todo tipo de comentarios. Según ella, muchas parejas que migran a Estados Unidos no sobreviven porque, cuando las cosas empiezan a ir bien para uno de los dos, la gente se vuelve egoísta. Para ilustrarlo, contó la historia de una amiga que llegó con su esposo al país con el sueño de ahorrar y salir adelante juntos, pero la realidad fue otra.

El esposo de su amiga consiguió rápidamente un buen trabajo en la construcción, ganaba mucho dinero, mientras que a ella se le hizo más difícil conseguir un empleo bien pagado. Aun así, ambos compartían gastos por igual, hasta que un día ella perdió su trabajo y las cosas se pusieron feas. Él empezó a distanciarse y a quejarse de que tenía que pagar todo, hasta que un día desapareció sin decir nada, dejándola con las cuentas y enterándose después de que él ya estaba viviendo con otra persona.

Las reacciones no se hicieron esperar. "Por eso no al 50/50", comentó una usuaria, mientras otra señalaba: "El tipo ya tenía a otra, solo estaba buscando una excusa". Otro comentario más directo: "Dale dinero y poder a una persona, y ahí es cuando la conoces de verdad". Algunos piensan que el dinero fue solo una excusa para dejarla, mientras otros ven esta historia como un claro ejemplo de que migrar en pareja no siempre sale bien.

Lo que está claro es que el video ha abierto un debate caliente sobre el rol del dinero en las relaciones de pareja, especialmente cuando migran a un nuevo país. ¿Es el dinero lo que cambia a las personas? ¿El sueño americano destruye relaciones? ¡La discusión está al rojo vivo!