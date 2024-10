Latina comparte motivos por los que se fue de Estados Unidos: "Todo el año se trabaja, te estresas demasiado"

@jekaqueenn, una venezolana que vivió en Estados Unidos, contó en TikTok por qué decidió empacar maletas y dejar atrás el "sueño americano".

El primero de los motivos que mencionó fue el sistema de salud, que calificó de "exageradamente costoso". "Si te da una gripe y vas al médico, puedes salir pagando más de 1 000 dólares", aseguró. Además, comentó que aunque tenía un seguro de salud “premium”, seguía pagando mucho por las consultas y medicamentos. "Todo lo que mandan es paracetamol", bromeó.

Luego tocó el tema de la seguridad en las escuelas, destacando su preocupación por la venta libre de armas. "No es el país en el que quiero criar a mis hijos", explicó, y agregó que temía por la seguridad de su hija en el futuro debido a la posibilidad de tiroteos escolares.

Sobre la cultura laboral estadounidense, @jekaqueenn fue directa: "En Estados Unidos solo se trabaja, trabajas y no tienes vida propia". Se quejó de los pocos días festivos y cómo el estrés puede arruinar la salud, añadiendo que ni siquiera valía la pena ir al médico, por lo caro que resulta.

Finalmente, comentó que no tuvo problemas personales con los estadounidenses, pero "no es el tipo de gente que me agrada". Según ella, los americanos son fríos y antiinmigrantes, lo que la llevó a sentirse fuera de lugar. "Solo podía socializar con otros latinos", confesó.

Tras su vídeo muchos usuarios compartieron sus propias experiencias viviendo en Estados Unidos y Europa, comparando sistemas de salud y estilos de vida. "Yo viendo este video con un seguro de salud de 35 dólares, jajajaja la gente lo que hace es quejarse", dijo un usuario; mientras que otro comentó: "Si no te gustó, vete a Europa, allá la vida es más sabrosa".

Algunos apoyaron su decisión de mudarse: "Señores, cada cual piensa como le da la gana. Yo, en lo personal, le regalo los EE.UU. a cualquiera", expresó un usuario que también resaltó la importancia de la calidad de vida. Pero no faltaron las respuestas con un toque más crítico, como una persona que le dijo: "También te faltó decir que no te dieron papeles", a lo que @jekaqueenn respondió con humor: "Ni falta me hicieron, tengo papeles que valen más que los americanos".

El video sigue generando debate entre aquellos que se identifican con su experiencia y los que defienden la vida en EE.UU. ¿Tú qué opinas? ¿Te quedarías o seguirías su ejemplo?