Otaola insinúa que gobierno cubano está tras acusación contra su extesorero y lanza una advertencia

El influencer Alexander Otaola reiteró de viva voz que no tiene nada que ver con la reciente acusación de índole sexual que ha llevado a la cárcel a Andy Santana, el tesorero de su campaña a la alcaldía de Miami-Dade; al tiempo que insinuó que el gobierno cubano podría estar detrás de lo ocurrido y les lanzó una advertencia.

Otaola -que previamente publicó un comunicado escrito en sus redes sociales sobre el tema- calificó en su programa de “algo triste” lo ocurrido.

“Estamos consternados, desaprobamos todo tipo de acto que tenga que ver con actos repudiables con la moral y actos que falten a la ley”, aseveró.

“En este caso específicamente hay intenciones marcadas de salpicarme con todo esto y quiero ser claro […] La dictadura cubana ha utilizado esta técnica una y otra vez para tratar de desprestigiar y tratar de destruir la moral de personas que se le oponen. Hay casos registrados a lo largo de la historia anticomunista en Miami, personas de bien que se han visto involucradas en este tipo de actos”, apuntó el excandidato a la alcaldía de Miami-Dade.

No obstante, subrayó que su intención no es justificar absolutamente nada de lo ocurrido con su extesorero, dice que la justicia debe hacer su trabajo y que si es declarado culpable deberá responder por ello.

“El menor de edad, una y otra vez repite mi nombre con el objetivo de embarrarme en un acto como este. Yo quiero dejar claro que no tengo absolutamente nada que ver con esto”, reiteró.

Aunque calificó de “doloroso y vergonzoso” para todo su equipo verse mezclados con un hecho de semejante naturaleza, acotó que toda persona tiene derecho a la “presunción de inocencia” hasta que se demuestre lo contrario.

“Los que tienen la intención de utilizar esto para dañarme, no lo van a conseguir. Los que quieran utilizar esto a manera de extorsión para presionarme [… ] no lo van a conseguir. No van a poder callarme, ni la dictadura de La Habana ni sus secuaces aquí”, apuntó.

“El jovencito en cuestión repite mi nombre y repite mi nombre. 'Otaola lo sabía, Otaola formaba parte'... quiero desmentir esto”, concluyó el influencer, quien en su intervención señaló varias veces que hay intención de embarrarlo pero que nada conseguirán porque dice que seguirá trabajando con la frente en alto.

“Nada tengo que ocultar. Nadie me puede mezclar con cosas que no representan para nada mi realidad. Mi mensaje para esos que están detrás de esto: ‘Apriétense los cinturones porque el contraataque será despiadado’”, concluyó.