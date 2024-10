Dany Ome propone que los reguetoneros se unan en una canción dedicada a El Taiger

El cantante cubano Dany Ome propuso que los reguetoneros se unan en una canción dedicada a El Taiger y que las ganancias vayan íntegramente a él.

Dany compartió un video en sus redes sociales en el que pide la colaboración de sus colegas para ayudar a El Taiger, quien se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo en la cabeza el jueves.

"Quiero que todo el mundo cante ahí, esto no es dinero ni es nada, esto es para Jose, para El Taiger", afirmó.

El joven, quien se encuentra junto a Kevincito El 13 en una gira artística en España, solicitó a todos los reguetoneros cubanos olvidar cualquier competencia y sumarse a su iniciativa.

"Quisiera ver a todas las personas a las que les escribí y a las que no también, diciéndome estoy ahí", concluyó.

Captura de Instagram / Dany Ome

Dany fue uno de los artistas cubanos que reaccionaron al grave estado de salud de El Taiger, quien está en terapia intensiva con muchos daños cerebrales y respiración artificial.

"La vida cambia en un segundo, cuando me enteré de tú situación actual no podía aceptarlo, no me cabe en la cabeza lo que me dijeron. Dios es muy grande y sé que él va a poner su mano y vas a salir de esta. Pensar que antes de ayer me llamaste y me aconsejaste, y me dijiste qué tenía que hacer, cómo tenía que moverme. No me lo creo, por mis hijos que en mi cabeza no me cabe. Vamos a poner todos de nuestra fuerza y vamos a orar", escribió en sus redes.

Al no estar en Estados Unidos, el cantante envió a su madre a participar en la vigilia realizada el viernes por la noche en el lugar donde El Taiger fue encontrado herido por la Policía, donde decenas de cubanos se unieron en una cadena de oración por su recuperación.

"Noelia Pedraza está ahí dando la cara por nosotros. Esperemos que te recuperes", dijo en Instagram.