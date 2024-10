Chocolate MC: "Todo el mundo se está comiendo a Otaola cuando hay que estar enfocado en El Taiger"

El cantante cubano Chocolate MC ha publicado un video en sus redes sociales expresando su apoyo a José Manuel Carvajal, conocido artísticamente como El Taiger, quien se encuentra en estado crítico tras haber recibido un disparo en la cabeza.

Tras mostrar su solidaridad participando en una vigilia y enviándole mensajes de apoyo, el reguetonero hizo un llamado a sus seguidores y a la comunidad cubana para que se unan, en lugar de fomentar la polémica y el odio.

En el video compartido en Instagram, Chocolate se refirió a las polémicas declaraciones de Alexander Otaola, instando a centrarse en enviar energías positivas a El Taiger en vez de reaccionar a las palabras del presentador.

"Estoy viendo que todo el mundo se está comiendo a Otaola. Ya le conocen, saben cuál va a ser su reacción. Ese tipo es malo, no tiene escrúpulos. ¿Qué está haciendo ahora que te asombre? A él no le queda bien ir a poner velas; quizás a mí, después de todos los problemas que tuve con José, me queda un poco mejor, porque hace como dos o tres semanas me disculpé con él, su madre y todos. Dejen a cada quien con su odio. Al final eso va a acabar con él. Ahora quieren hacer un show gigante en las redes sociales; concéntrense en José. Tenemos que tener energía positiva, no dejen que la gente les contagie la energía negativa. Están cayendo en su juego", expresó Chocolate MC.

"Hace falta que Dios ponga su mano y logre levantarse de esa camilla para que siga dándonos música", comentó el reguetonero. "En vez de aprender y unirnos, nosotros seguimos fomentando polémicas y guerras", lamentó Chocolate.

"Hay que estar unidos. Ahora todo el mundo se está comiendo a Otaola, cuando en realidad debemos estar enfocados en José, rezando para que se levante y ocurra un milagro", agregó.

Además, el cantante reflexionó sobre las críticas que enfrentan muchos artistas. "Ustedes no saben cuándo un artista se siente mal. Yo le entiendo, me siento identificado con él [El Taiger]. Cuiden a sus artistas, porque hasta hace poco le estaban diciendo de todo. Estaban incluso comparándolo conmigo", señaló Chocolate, instando a los seguidores a apoyar a los artistas en lugar de hundirlos con comentarios negativos.