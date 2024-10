Secuestro en México: madre cubana y su hija retenidas por un cártel que exige dinero

Un cubano pidió ayuda en redes sociales para recuperar a su esposa e hijastra, las cuales fueron secuestradas por delincuentes en México y ahora le exigen el pago de un rescate por sus vidas.

“El que me conoce sabe que nunca he sido una persona de redes ni de pedir una ayuda. Hoy me toca a mí”, escribió desesperadamente en Facebook el usuario Reinier Iglesias.

Según este cubano, su hijastra y su mujer fueron secuestradas en la tarde del pasado martes en México, sin especificar la ciudad donde se encontraban, y ahora le piden 10,000 dólares para que sean liberadas.

Captura de Facebook/Reinier Iglesias

El cubano pidió a amigos y conocidos la ayuda económica para poder reencontrarse con sus familiares. “Si pueden aportar con un solo grano de arena estaría agradecido eternamente. El que no pueda donar, entiendo la situación, solo ayúdenme a compartir esta publicación para que toque los corazones de todas (las) personas que puedan y quieran ayudar”, señaló en su post donde además dejó su número de teléfono para que lo contactaran: 81 385 801 31.

La crisis migratoria ha traído consigo un aumento en los casos de secuestros de cubanos en México, siendo aprovechada la ruta por bandas criminales para pedir dinero a los familiares de los migrantes en Estados Unidos.

Un trágico episodio como ese vivieron una mujer y sus dos hijos, a quienes secuestraron en febrero de este año y lograron llegar bien a Estados Unidos.

"A todos los que me ayudaron, no tengo palabras. Todos son mi familia porque ustedes salvaron a mi hermana y mis sobrinos. Ya los soltaron, los liberaron, y están en Estados Unidos. Ustedes todos son unos guerreros... Los amo", dijo el usuario Osvaldo Hechevarría a los cubanos que colaboraron con dinero y compartiendo su historia en las redes sociales.

Otra historia correspondió a un joven cubano que fue secuestrado en México poco antes de presentarse a su cita de CBP One en la frontera estadounidense.

Él contó que fue secuestrado junto a otros dos cubanos y sus captores fumaban marihuana y les daban un burrito de frijoles al día que tenían que dividir a la mitad.

Los casos también han involucrado a grupos grandes cubanos, como sucedió en Oaxaca, cuando la Fiscalía General del estado encontró a 85 indocumentados, entre ellos 50 cubanos, secuestrados en una casa particular en el poblado de Salina Cruz.