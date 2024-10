Yailin revela que lleva 5 meses esperando a que Anuel firme documento para su hija: "Ni para eso sirve. Estoy harta ya"

Yailin La Más Viral ha recurrido a sus redes sociales para hacer un llamado público a su ex y padre de su hija, Anuel AA, para que firme un documento importante relacionado con Cattleya.

A través de un directo de Instagram, la intérprete de "Narcisista" aseguró que no quiere crear un conflicto con Anuel AA, pero que está cansada de la situación y por ello ha recurrido a hacer pública su petición. "No es nada personal, aquí nadie está discutiendo", comentó la joven, visiblemente frustrada. "Estoy harta ya", agregó, expresando su malestar con su ex.

Además aclaró que no está pidiendo dinero a su ex, sino un papel para que su hija pueda viajar con ella a Estados Unidos cuando ella lo haga y así no tener que separarse de ella. "Es un maldito papel que necesito, ni para eso sirve", dijo Yailin, que llevaría esperando cinco meses a que Anuel AA le firme los documentos.

"Cuando puedas, por favor, fírmame el papel que necesito para poder llevarme a mi hija a viajar conmigo. No podemos seguir en esto. Tengo 5 meses pidiéndote que, por favor, firmes o me envíes el papel. Gracias. Mi intención no es discutir ni causar problemas, pero como aún no me has enviado los papeles que necesito, te pido por aquí para ver si me los puedes enviar, para que Catta se vaya conmigo a Nueva York y pueda estar con su mami", agregó en un texto que publicó, antes de subir una foto de su hija con las palabras "Free Catta".

Captura de Instagram / Yailin

Hasta ahora, Anuel AA no se ha pronunciado sobre la petición pública de Yailin y sigue enfocado en su carrera y su actual relación con Laury Saavedra, con la que está esperando una niña.