La libra de azúcar alcanza los 500 pesos en Cuba: "No me da la gana"

La libra de azúcar en Cuba, país históricamente conocido por su producción azucarera, hoy se comercializa a 500 pesos debido a que la escasez de este producto básico ha alcanzado niveles insospechados.

El precio de una libra de azúcar se ha disparado hasta los 500 CUP, denunció la actriz y activista cubana Kiriam Gutiérrez, quien aseguró que no la pagará a estas sumas porque "No me da la gana".

Dijo que lleva días buscando infructuosamente azúcar, ya sea blanca o parda, a un precio razonable; y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) cercanas a su residencia venden el kilogramo de azúcar a 950 CUP, una suma exorbitante para la mayoría de los bolsillos.

Sin embargo, la situación escaló cuando una persona le ofreció azúcar a 500 CUP la libra. "No, no me da la gana".

Publicación en Facebook

La idea de que Cuba, una nación que fue potencia azucarera, ahora viva una crisis de abastecimiento de su producto emblema, resulta inconcebible para muchos. "Me pongo peor cuando pienso en los centrales, los bateyes y los cañaverales", comentó Gutiérrez.

En su desahogo, expresó que aparentemente los cubanos en la isla son parte de un "experimento social en el que se pone a prueba la resistencia del pueblo cubano".

"Nos quitan, nos quitan, nos quitan y aquí estamos, sobreviviendo", dijo, y señaló que la crisis ha sido la causante del éxodo migratorio que vive el país desde hace tres años.

La actriz concluyó que tendrá "que experimentar olvidar el azúcar, total, creo que hace daño. En este experimento que vivimos, los dueños de la finca dicen que nos cuidan".

La crisis del azúcar no comenzó ahora sino varios años atrás y se recrudeció en el último año, luego de que Cuba tuviese las peores zafras azucareras de los últimos 100 años.

En febrero una madre preguntó que cómo endulzaría la leche de sus hijos.