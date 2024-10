Viralizan video de Yailin antes de sus cirugías diciendo que no se operaría: "No necesito hacerme nada"

Un antiguo video de Yailin La Más Viral ha reaparecido en las redes sociales, captando la atención de sus seguidores y generando todo tipo de reacciones. En el clip, que es antes de que la cantante dominicana se hiciera sus cirugías estéticas, afirmó con convicción que no necesitaba someterse a ningún procedimiento.

"No necesito hacerme nada. Por qué tengo que ponerme cosas que luego ni se puedan tocar después", dijo Yailin cuando le preguntaron en una entrevista por las cirugías estéticas. Una declaración que contraste con su apariencia actual, ya que Yailin ha pasado por quirófano en varias ocasiones para modificar su silueta. Incluso se cambió el color de ojos recientemente.

"No lo veo mal porque cada quien tiene sus cosas, si quieren invertir en sus cosas porque no se sienten seguras de lo que tienen", dice también en el video sobre las personas que se operan para cambiar su apariencia.

El video se está compartiendo en varias redes sociales, alcanzando el estatus de viral. Algunos seguidores han expresado sorpresa ante el cambio de opinión de Yailin, mientras otros defienden su derecho a modificar su imagen como desee.

"Lo único natural que Yailin tiene es Cattleya", "Ella hasta los ojos se hizo, sobrepasó los límites", "Ahí no tenía dinero, la mentalidad cambia", "Ella no se hizo nada ella, se lo hizo todo", "Era que no tenía el dinero para operarse" o "Como dice el dicho, es de sabios cambiar de opinión... No se si aplica, pero se dijo", comentaron algunos cibernautas.

Este tipo de videos ponen en el foco la presión que enfrentan las figuras públicas, especialmente las mujeres respecto a su apariencia física. Yailin, que ha sido objeto de comentarios tanto positivos como negativos por su transformación física, no ha dudado nunca de compartir sus procedimientos. Recientemente, la joven se cambió el color de ojos en Miami, al igual que han hecho varias personalidades cubanas como La Diosa, Osmani García o El Micha.