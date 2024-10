Dany Ome recuerda cuando regaló comida a personas necesitadas antes de llegar a la fama: "No tenía ni un peso"

En más de una oportunidad hemos visto a Dany Ome ayudando a personas necesitadas, pero estos gestos solidarios del reguetonero no han sido a raíz del éxito en su carrera artística.

En sus stories de Instagram, el cantante compartió un video con varios de esos momentos en los que, junto a un amigo, fueron a ayudar a personas en la calle.

Captura Instagram / Dany Ome

“Yo siempre he tenido un corazón que es único antes y después de la fama. Las cosas no pasan porque pasan. Dios siempre me preparó un futuro como el de grande corazón. Esto fue cuando no tenía ni un peso con mi hermano La Eminencia que fue a darle comida a los pobres conmigo”, escribió junto al video.

En las imágenes se ve al reguetonero en una bicicleta y luego en el interior de un auto acercándole alimentos a algunas personas en situación de calle.

En su último viaje a Cuba Dany Ome se ganó los elogios de sus seguidores por regalar caramelos a los niños de su barrio en la isla.