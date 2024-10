Yomil estalla tras días de apagón: "En este país nada funciona, todo esta en total caos"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo no se ha quedado callado ante la crisis electroenergética que está afectando a Cuba. El cantante, que vive en La Habana, ha alzado la voz para expresar su frustración ante la situación y arremeter con la situación después de varios días de apagón.

En un mensaje contundente que subió a sus historias de Instagram tras varios días de apagón, el reguetonero expresó: “Los que más deben cobrar por encima de todo el mundo son a los trabajadores del sistema eléctrico nacional, mientras sigan sin estimular a sus trabajadores seguirán yéndose a trabajar a las Mipimes porque el dinero le hace falta a todo el mundo y esos trabajadores también tienen hogar y familias”.

El cantante también criticó la gestión de Gaesa acusándolos de dar prioridad a los hoteles en lugar de invertir en la infraestructura eléctrica del país. “Prefiero hablar primero de los trabajadores que me imagino las horas de estrés, tensión y trabajo agotador que deben estar pasando, para no hablar de la pésima gestión de Gaesa al darle prioridad a los hoteles y no invertir en la infraestructura del país”, añadió.

Yomil comparó la situación del sistema eléctrico con una casa a punto de derrumbarse, sugiriendo que las autoridades están ignorando los problemas fundamentales del país. “Es como si tuvieras una casa que se le está cayendo el techo y te pongas a comprar muebles, split o cualquier adorno, ¿de qué te vale?”, cuestionó.

Captura de Instagram

"Ahora es la energía, mañana será el sistema hidráulico y así sucesivamente porque en este país nada funciona, todo esta en total caos", apuntó.

El artista concluyó su mensaje señalando que ya llevaba 55 horas sin electricidad, y advirtió que la situación se complicaría aún más. “Y recuerden que sigo aquí, en la caliente ya son 55 horas sin corriente y por lo que veo la cosa pica y se extiende”, finalizó.