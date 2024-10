Dany Ome dedica a su abuela todos sus premios: "No te he dado el Grammy, pero sí la plata de YouTube"

El cantante cubano Dany Ome conmovió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dedicado a su abuela, reconociendo su apoyo incondicional en sus inicios de su carrera musical y en los momentos más difíciles de su vida.

En su publicación, el artista expresó que para ella serán todos los premios que él recibe. "Mientras usted tenga vida, mi amor, todos mis premios serán tuyos primero. Mientras tengas fuerza, tú los vas a abrir, te amo. No te he dado el Grammy, pero sí la plata de YouTube, los discos de platino y de oro. Eres la única y primera persona de mi familia que creyó en mi sueño, la que me dijo no te rindas cuando nadie creía en mí. Por ti soy Dany Ome, por ti soy la corriente, por ti soy los malditos, por ti existen muchos éxitos".

Dany Ome también recordó un momento especialmente difícil en su vida, en 2021, cuando pensó en abandonar su carrera musical: "En el 2021 me quería quitar y me llevaste pa’ tu casa una semana para que despejara y darme fuerzas. Te mereces más de lo que pueda darte, te amo mi tanque, esos son tuyos".

El video que acompaña estas palabras es la captura de una videollamada entre abuela y nieto en la que ella sostiene algunos de los logros del cantante cubano, que forma dúo con Kevincito El 13.

La respuesta de su abuela no se hizo esperar, llenando aún más de emoción la conversación que tuvieron pública. Con orgullo, le escribió: "Gracias a Dios por guiar tus pasos y desarrollar en ti ese talento que nació contigo. Me siento súper orgullosa de ser tu abuela y haber contribuido a tu crecimiento dándote aliento cuando querías tirar la toalla. Dios te continúe bendiciendo, te amo".

Este intercambio entre Dany Ome y su abuela no solo refleja el profundo vínculo que los une, sino también el papel fundamental que ella ha jugado en la vida y éxito del cantante. La publicación ha generado cientos de comentarios de apoyo y admiración hacia ambos.