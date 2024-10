Pareja de latinos enseña cómo es vivir en un auto en USA: "Tratamos de quedarnos en lugares seguros como Walmart"

Una pareja de colombianos que vive en Estados Unidos está compartiendo a través de TikTok cómo es su día a día viviendo en un auto en vez de en una casa o apartamento. A través de su cuenta en la red social, Edgar Villa Rodríguez (@edgarvilla.b) y su pareja muestran cómo es vivir en un Kia Forte, el modelo de su auto.

La pareja, que tiene varios videos virales, se ha hecho popular en las redes sociales mostrando cómo es su estilo de vida. Entre los videos más populares están cómo duermen, cómo limpian el que para ellos es su hogar o las rutinas que tienen.

En los comentarios a sus publicaciones, la pareja explica que su intención es conseguir un RV o una camioneta en un futuro cercano. Además, ellos no consideran que este estilo de vida sea un sacrificio y aclaran que no está fuera de la ley.

"No es un sacrificio, y no está fuera de la ley. Disfrutamos viajando y conociendo, ¿para qué rentar algo en lo que no viviremos? ¿Para aparentar?", comentó Edgar respondiendo a críticas.

Para sentirse seguros en las noches, aclaran que buscan lugares seguros. "Siempre tratamos de quedarnos en lugares seguros, como plazoletas, Walmart o sitios que no sean peligrosos", explica.

Esta realidad, aunque desafiante, refleja la situación de muchas personas en Estados Unidos, quienes prefieren llevar este estilo de vida, muchas veces empujadas por el costo de vida y el aumento de los alquileres.