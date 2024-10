Alexander Otaola critica el uso de la imagen de El Taiger en "Papita Frita": "No me lo puedo creer"

El presentador cubano Alexander Otaola reaccionó en su programa a la polémica generada por el uso de la imagen de El Taiger en el videoclip de la canción "Papita frita", la canción de reparto de Lenier Mesa, Tekashi 6ix9ine y Oniel Bebeshito.

La controversia comenzó cuando Jorge Junior, líder de Los 4, expresó su molestia por la inclusión de la imagen de su primo El Taiger, recientemente fallecido, en el video musical. Jorge Junior calificó la acción como una falta de respeto, enfatizando que no estaba de acuerdo con la manera en que se había utilizado la imagen de su primo sin consultar a la familia.

En respuesta a las palabras de Jorge Junior, Otaola reaccionó en su programa de internet y no ocultó su asombro ante lo que consideró una falta de sensibilidad. El presentador criticó que una canción titulada "Papita frita" incluyera la imagen de alguien que acababa de ser cremado, señalando que el título de la canción no es apropiado para homenajear a una persona fallecida.

"No puedo creer que haya una canción dedicada a El Taiger y le pongan 'Papita frita'. La lógica te dice que si eres un tipo que quieres y respetas al difunto, tú no le pones 'Papita frita'", dijo Otaola.

"Si el tema no es para El Taiger, ¿qué hace la foto de El Taiger en la pantalla?", planteó. Para él, el uso de la imagen del fallecido en una canción con ese título no es adecuado. Una opinión que comparten con él más cubanos y fans de El Taiger.

Finalmente, Otaola cerró su comentario sobre el tema asegurando que él no querría que lo recordaran de esa forma. "Yo no quiero gente que me recuerde así", dijo, reafirmando que el uso de la imagen de El Taiger en el videoclip de "Papita frita" no es un homenaje adecuado. Su reacción se suma a las críticas que ya había manifestado Jorge Junior y a las opiniones divididas entre los seguidores del género urbano.

A continuación, el polémico videoclip de "Papita Frita":