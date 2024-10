Bebeshito responde a críticas de Jorge Junior por "Papita Frita": "Nunca en la vida me has visto en polémica"

Oniel Bebeshito respondió a las críticas de Jorge Junior por su colaboración con Lenier Mesa y Tekashi 6ix9ine, “Papita Frita”, en homenaje a El Taiger.

En una de sus stories de Instagram el cantante de “Marca Mandarina” le dejó muy claro que no necesita las polémicas para ganar números.

“Un año, tres meses y un día siendo el artista más escuchado de un país, con las siete canciones más escuchadas del país y nunca en la vida me has visto en ningún tipo de polémica para generar nada ni pegar nada, no me ha hecho falta ni me hace falta”, recalcó el joven reguetonero.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

“Todos me respetan porque yo los respeto a todos y soy tremendo chamaco, buen hijo, buen padre y buen amigo”, añadió Bebeshito que mantenía una muy buena relación de amistad con El Taiger, con quien tiene éxitos como “Marca Mandarina” y “El Punto”, la última canción que estrenara en vida.

Tras el lanzamiento de “Papita Frita”, en cuyo videoclip aparece detrás de los artistas una imagen de El Taiger con la bandera cubana, Jorge Junior dijo que se trata de una falta de respeto a la memoria de su primo.

“Mi primo no lleva una semana todavía, como quien dice. Mi primo todavía está caliente, asere. Entiendes, y todo es rápido a ver qué le podemos sacar, a ver qué podemos hacer, a aprovechar el tiempo”, dijo el líder de Los 4 insinuando que con esta canción están intentando sacar provecho de lo sucedido con El Taiger.