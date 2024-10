Yoyi se atreve con la moda: "La modelo de Shein VS tú"

Cuántas se han enamorado de un outfit en Shein, pero una vez que llega a sus manos no luce en su cuerpo como en el de las modelos de la tienda en línea.

Yoyi, sin embargo, no está dispuesta a que un look arruine su elevada autoestima y con orgullo posa para las cámaras con los vestidos de Shein.

“La modelo de Shein VS tú”, escribió junto a un video en el presume de un vestido gris. “¡Lo que pides vs lo que te llega! ¿Cómo me quedó?”, pregunta a sus seguidores.

Los vestidos cortos y en tono rosa tornasol pueden ser súper llamativos, pero Yoyi no solo apuesta por llevar el mismo look que las modelos de Shein, también quiere adoptar sus poses sensuales y atrevidas.

“Mándaselo a la amiga que hace las compritas en cualquier página”, escribió junto a otro video con el que pretende que sus followers escojan a quién le queda mejor el vestido.

Las ocurrencias de José Mesa, el comediante cubano que da vida a Yoyi, se han convertido en las preferidas de sus seguidores en Instagram. Sin hablar, solo con sus gestos y sus miradas, es capaz de desatar las risas de muchos.