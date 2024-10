Tragedia en San Antonio del Sur: Esposo y padre de víctimas del huracán Oscar habría tomado drástica decisión

El paso del huracán Oscar por Guantánamo dejó historias dolorosas que siguen saliendo a la luz, como el de la tragedia de Liz Anyi Elías Labañino, la niña de cinco años que falleció junto a su mamá, Iriannis Labañino Domínguez, en el municipio San Antonio del Sur.

Una nueva revelación sobre este caso arrojó luz sobre las circunstancias en que murieron la pequeña y su madre, conocida como "Chicha", así como la drástica decisión que habría tomado el esposo y padre de las fallecidas.

Un video compartido por el usuario identificado en Facebook como Luis ViralInfluencer Suarez (borrado de su perfil posteriormente) recogió el testimonio de un vecino de San Antonio del Sur que afirmó que el esposo de Chicha y padre de Liz Anyi se habría quitado la vida al no poder soportar la tristeza y el dolor provocados por la muerte de sus seres queridos.

Luis ViralInfluencer Suarez, un cubano de Guantánamo que vive en el extranjero, según América TeVe, está de visita en la isla para intentar ayudar a su gente en esa provincia. Desde allí ha publicado varios videos con testimonios de los vecinos damnificados e historias conmovedoras de valentía y solidaridad.

Uno de los testimonios recogidos (ahora borrado de su perfil) fue el de un joven que confirmó que la pequeña Liz Anyi y su madre fallecieron ahogadas en las inundaciones, un dato que las autoridades no han dado. El padre de la menor consiguió sobrevivir, pero, superado por la tragedia, habría tomado la decisión de suicidarse.

“Yo voy al hospital en busca de mi mamá y no había nadie, y me encuentro con socio llorando, que se le había ahogado la mujer y la hijita: Chichi, de la Cueva del Humo. Entonces me cuenta que el río entró y entró, y que ella le dijo que no sabía nadar. Y bueno, ella se ahogó junto con la niña”, relató el joven que ofreció su testimonio.

El doloroso relato sumó otro episodio trágico, cuando, según el joven entrevistado por Luis ViralInfluencer Suarez, el padre de Liz Anyi y esposo de la Chicha decidió quitarse la vida. “Él por poco se ahoga… Entonces, ya a los dos días después, él se ahorcó. No aguantó el dolor”, dijo el joven.

La desaparición del video del citado perfil de Facebook añade oscuridad a la historia particular de la familia Elías Labañino, acerca de la cual las autoridades no han revelado más detalles.

El silencio pesa también sobre los otros cinco fallecidos, cuyas identidades fueron reveladas, pero las circunstancias de su muerte permanecen en secreto.

Además de la madre y su hija de cinco años, las autoridades cubanas identificaron entre los fallecidos a Francisco Colombia Matos (de 92 años de edad), Esmeraldo Noa Fiffe (82), Antolino Areas Domínguez (84) y Alexander Saben Matos (42).

La identidad del séptimo fallecido no ha sido revelada por el momento.

En redes sociales algunos internautas han arremetido contra las autoridades locales por no haber avisado a los residentes en áreas de peligro. También abundan las publicaciones que aseguran que el número de víctimas mortales podría ser superior al reconocido oficialmente.